Smartwatch per BAMBINI con giochi, notifiche e SOS: ti sorprenderà e costa pochissimo

Lo smartwatch per Bambini che vi segnaliamo oggi in offerta su Amazon a soli 35€ è molto più di un semplice orologio. È un compagno divertente e istruttivo per i tuoi piccoli, progettato per intrattenerli e tenerli connessi in modo sicuro. Con una serie di funzioni divertenti e pratiche, questo smartwatch è un regalo perfetto per i ragazzi e le ragazze dai 4 ai 12 anni. Ecco perché dovresti considerare questo smartwatch per i tuoi bambini. Acquistalo subito su Amazon approfittando dello sconto del 35% di oggi: potrai così averlo a soli 35€, comprese le spedizioni via Prime.

Smartwatch per Bambini con 16 giochi inclusi

Con 16 giochi inclusi, i bambini possono divertirsi e imparare allo stesso tempo. Questi giochi stimolano la loro mente e li tengono impegnati durante il tempo libero. L’orologio dispone di una funzione di chiamata, consentendo ai genitori di comunicare facilmente con i loro figli. Questo è particolarmente utile per rimanere in contatto in situazioni di emergenza. I piccoli fotografi possono catturare i loro momenti speciali con la fotocamera integrata.

È un ottimo modo per incoraggiare la creatività e registrare ricordi preziosi. La presenza di una scheda SD integrata offre spazio sufficiente per salvare foto e giochi, consentendo ai bambini di personalizzare il loro smartwatch. Con la possibilità di riprodurre musica, i bambini possono ascoltare le loro canzoni preferite in qualsiasi momento. È anche una funzione utile per tranquillizzare i bambini durante il sonno.

In caso di emergenza, i bambini possono premere il pulsante SOS per notificare i genitori. La rubrica sicura permette di memorizzare i contatti autorizzati, garantendo la sicurezza dei bambini. Questo smartwatch, insomma, è un regalo di compleanno perfetto per ragazzi e ragazze. Li aiuta a sviluppare abilità cognitive e li intrattiene in modo educativo. Acquistalo subito su Amazon approfittando dello sconto del 35% di oggi: potrai così averlo a soli 35€, comprese le spedizioni via Prime.

