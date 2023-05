Smartwatch per il fitness che traccia oltre 60 sport, Amazfit Bip U PRO in promo su Amazon

Lo smartwatch Amazfit Bip U Pro è un ottimo fitness tracker per il suo prezzo, inoltre ha oltre 60 modalità di tracciamento e numerose funzioni relative alla salute. Ma non è finita qui, dato che le stelle dello spettacolo sono il GPS integrato e l’assistente intelligente Alexa. L’esperienza di base è ancora simile al Bip U, ma la versione Pro è senza dubbio il miglior smartwatch nella sua fascia di prezzo e pochi rivali che lo eguagliano. Acquistalo ora su Amazon a soli 44,90€ invece di 69,90€.

Come suggerisce il nome, Amazfit Bip U Pro è una versione migliorata del popolarissimo Bip U. Pur mantenendo tutto dal suo predecessore, aggiunge un paio di nuove funzionalità senza diventare troppo costoso.

E’ dotato di un GPS integrato per il tracciamento all’aperto e un assistente vocale con l’integrazione di Amazon Alexa, oltre che ad un display a colori LCD da 1,43 pollici abbastanza luminoso da essere chiaramente leggibile anche nelle giornate di sole.

Amazfit Bip U Pro brilla ancora una volta quando si tratta di fitness e funzionalità relative alla salute troviamo il monitoraggio della frequenza cardiaca, SpO2, sonno, tracciamento della respirazione e molto altro. In termini di tracciamento, il dispositivo indossabile può tracciare più di 60 sport. Per quanto riguarda le funzionalità intelligenti, troviamo Alexa, il mirroring delle notifiche, il controllo della musica e un sistema per controllare la fotocamera. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon, inoltre risparmia un ulteriore 5% grazie al COUPON, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

