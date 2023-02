Smartwatch per San Valentino: 5 modelli a prezzo SCONTATO su Amazon

Gli smartwatch stanno diventando sempre più parte integrante delle nostre vite. Leggeri ed eleganti, ci permettono non soltanto di tenere sotto controllo la nostra attività fisica e la nostra quotidianità, ma sono collegati ai nostri smartphone e ci avvisano con notifiche dell’arrivo di chiamate e messaggi. Era inevitabile, quindi, che San Valentino su Amazon portasse con se interessanti ed importanti offerte anche sul fronte dei dispositivi smart da polso.

Smartwatch Blackview

Lo smartwatch di Blackview è un wearable spettacolare, perfetto per tutti i giorni, anche per lo sport, che in questo momento trovi al minimo storico su Amazon, ovverosia a 27 euro, nella colorazione nera. Ma devi fare in fretta, e cliccare su questo link se vuoi approfittare subito della promozione e prenderlo quindi col 45% di sconto risparmiando qualcosa come 25 euro. Perché considerando prezzo e qualità, dubitiamo che ne rimanga ancora qualcuno tra poco.

Xiaomi Redmi Smart Band PRO

Se stai pensando di acquistare un nuovo smartband allora oggi è il giorno giusto per farlo, perché in questo momento preciso puoi assicurarti uno dei migliori wearable del momento come il fantastico Xiaomi Redmi Smart Band PRO con schermo AMOLED da 1.47′ in super sconto a 34€ su Amazon, con un bel risparmio del 32%. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie al servizio Prime. Ma attento, la promo scade a breve, per cui fai in fretta.

HONOR Band 6

Uno dei wearable più interessanti attualmente in commercio oggi si trova a un prezzo decisamente super appetibile. L’ottimo HONOR Band 6 è infatti disponibile su Amazon a soli 46€. Ti basta recarti sul sito per avere lo sconto sul totale e andare subito alla cassa per ottenere il modello che gradisci con le spese di spedizione gratuite. Un affare, no? Ma proprio per questo devi fare in fretta, o rischi di arrivare tardi e di non trovarlo più.

HUAWEI Watch FIT

Tra i prodotti Huawei dedicati alla salute, alla nutrizione e al fitness, HUAWEI WATCH FIT è quello forse fra i più completi. pensato per semplificare ulteriormente la vita quotidiana dei consumatori, in coppia con la celebre app Huawei Health, che rende il raggiungimento dello stile di vita perfetto ancora più facile, questo smartwatch unisce stile e funzionalità. Ecco perché quando si presenta come oggi l’occasione di trovarlo in forte sconto su Amazon, conviene acquistarlo di corsa: lo trovi a questo indirizzo a soli 49€ con le spedizioni gratuite.

Amazfit smartwatch GTS 2e

E’ inutile girarci troppo attorno: questo dispositivo è tra i migliori smartwatch in circolazione. Ti basta guardarlo trenta secondi per capire che è qualcosa di speciale. A partire da un design sottile e leggero senza bordi, fino alle tante e utili funzionalità. Lo smartwatch Amazfit GTS 2e colore nero è in offerta lampo su Amazon e se fai in fretta puoi prenderlo adesso a 85€ invece di 113€, con le spedizioni veloci e gratuite con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.