Manca solo il caffè! Lo smartwatch Popglory Unisex in OFFERTA fa praticamente tutto

Lo smartwatch Popglory Unisex in offerta è dotato di 2 Cinturini, così potrai adattarlo al tuo outfit. Puoi chiamare, mandare messaggi, calcolare i passi che hai fatto, vedere il meteo, la qualità del tuo sonno, l’ossigeno nel sangue, la pressione sanguigna, i battiti cardiaci e quant’altro. Se lo prendi ora, pagherai solo 39,99 euro, grazie alla combo sconto del 17% + coupon 10€ da applicare con una semplice spunta. Cosa aspetti? Puoi anche regalarlo, tanto la restituzione può essere effettuata entro il 31 gennaio.

Smartwatch Popglory: le caratteristiche

Con lo Smartwatch Popglory è possibile rispondere, effettuare e rifiutare chiamate e sincronizzare fino a 100 contatti. Supporta l’impermeabilità, quindi è possibile indossarlo mentre ci si lava le mani. Tuttavia, non è consigliabile indossarlo quando si nuota o si fa il bagno. Inoltre, meglio asciugare immediatamente l’orologio dopo aver lavato le mani. Puoi controllare il meteo, riprodurre canzoni, effettuare chiamate, ecc. Viene fornito con due cinturini (silicone nero e metallo) con quadranti personalizzati.

Monitoraggio automatico della frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurazione in tempo reale della pressione sanguigna e dell’ossigeno nel sangue e registrazione della qualità del sonno notturno. Lo Smartwatch può ricevere messaggi da applicazioni come whatsapp, facebook, twitter, ecc. Otterrai la registrazione di passi, calorie, durata, frequenza cardiaca e percorsi di movimento. Puoi anche controllare sveglia, meteo, regolazione della luminosità, gestire i tuoi brani preferiti, timer, promemoria per la sedentarietà, fotocamera remota.

Ottimo infine lo Schermo tattile HD da 1,85 con il vetro temperato curvo 2.5D, assicura un touch screen liscio come la seta, un funzionamento fluido e una visibilità ottimale per godere dell’interfaccia HD alla luce del sole e al buio. Se lo prendi ora, pagherai solo 39,99 euro, grazie alla combo sconto del 17% + coupon 10€ da applicare con una semplice spunta. Cosa aspetti? Puoi anche regalarlo, tanto la restituzione può essere effettuata entro il 31 gennaio.

