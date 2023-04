Smartwatch PREMIUM a 159€? Samsung Galaxy Watch4 Classic crolla su eBay

Con un prezzo di vendita su eBay più basso di sempre, lo smartwatch premium Samsung Galaxy Watch4 Classic è il wearable da non farsi assolutamente scappare. Con un prezzo di vendita di appena 159€, infatti, hai a portata di mano l’opportunità perfetta per allacciare al polso quello che viene definito come uno tra i migliori smartwatch degli ultimi anni.

Realizzato con materiali premium che vedono l’impiego di una cassa circolare in acciaio inox con ghiera rotante, il wearable a marchio Samsung monta un bellissimo pannello touch a colori ad altissima risoluzione.

159€ su eBay per Samsung Galaxy Watch4 Classic è un prezzo da non farsi scappare

Sul versante opposto, inoltre, trova posto un precisissimo sensore HR: traccia costantemente la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e può anche effettuare un ECG (elettrocardiogramma) tramite la pressione di un tasto virtuale.

A tutto ciò si aggiunge poi una spiccata propensione per il fitness: i numerosi sensori di cui dispone sono in grado di riconoscere automaticamente dozzine di attività fisiche, mentre l’applicazione mobile per Android ti fornisce un resoconto dettagliato dopo ogni allenamento con tanto di consigli utili su come migliorare la tua forma fisica.

Disponibile con consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra, lo smartwatch di Samsung è l’occasione eBay da non farsi scappare per nulla al mondo. Resterai profondamente colpito dal suo design, i materiali scelti e la perfetta esperienza utente garantita giorno dopo giorno.

