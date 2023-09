Ti serve uno SMARTWATCH? Fai PRESTO! Su Amazon lo paghi SOLO 19 euro

Se il tuo smartwatch ti sta dando problemi, sei stanco di estrarre il telefono a ogni chiamata o notifica, o devi monitorare i parametri vitali quando fai sport o durante il sonno, ti conviene dare un’occhiata a questa offerta in corso su Amazon. Si tratta infatti di Hwagol, Smartwatch di un delicato colore rosa, Round Waterproof , con Fitness Tracker, oltre 140 Modalità di fare sport, con Contapassi, Cardiofrequenzimetro, misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), Cronometro, scaricabile sia sui device Android che IOS, a soli 19,99 euro! Ciò grazie a un coupon del 10% più un codice promozionale che lo ribassa di un ulteriore 50% (2ES94LPK, basta comunque pigiare sul bottone verde (Risparmia il 50%)! Dunque paghi molto meno rispetto al prezzo di partenza.

Hwagol Smartwatch: cosa ha di così speciale?

Lo smartwatch Hwagol è dotato di un touch screen circolare ad alta definizione da 1,4 pollici, luminosità regolabile a piacere, ben visibile anche alla luce del sole. Offre la possibilità di scegliere tra oltre 100 bellissimi quadranti. Il cinturino in silicone si adatta meglio alla tua pelle, permettendoti di indossarlo comodamente anche per più ore al giorno, senza alcuna irritazione o fastidio. E’ dotato di un altoparlante stereo HiFi e un microfono integrati, che possono essere utilizzati per effettuare o ricevere chiamate direttamente tramite esso! Così come la musica può essere riprodotta direttamente dall’orologio intelligente.

Non manca poi la possibilità di leggere e rispondere ai messaggi da tutti i principali social (Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter). Monitora in tempo reale la frequenza cardiaca ambulatoriale, l’ossigeno nel sangue (SpO2) e la pressione sanguigna 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando sensori ottici ad alte prestazioni, e monitora e registra automaticamente la durata e la fase del sonno. Tutti i dati possono essere sincronizzati con il telefono cellulare per essere analizzati. Ti offre spunti per praticare oltre 140 modalità sportive, tra cui corsa, ciclismo, sci, yoga, ecc., con monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca, variazioni di velocità e calorie bruciate e altri dati importanti durante l’esercizio. Puoi fare running anche sotto la pioggia, grazie alla certificazione I67, quindi anche per il nuoto e altri sport acquatici.

Infine, potrai impostare la sveglia, visualizzare il meteo, allenare alla respirazione, usarlo come calcolatrice, integrato con GPS per calcolare bene le distanze e dotato di assistenza vocale AI. Insomma, tanti vantaggi che ora pagherai solo 19 euro, applicando sia il coupon del 10% sia il codice sconto del 50% “2ES94LPK” (basta comunque pigiare sul bottone verde Risparmia il 50%.

