OFFERTA A TEMPO: smartwatch TUTTO FARE a soli 29 euro!

Lo Smartwatch oggetto di questa offerta a tempo trasformerà ogni tuo giorno in un’avventura, e ti sentirai come il mitico Tom Cruise nella saga interminabile di Mission impossible! Esagerazioni a parte, davvero questo dispositivo indossabile a tutto ciò che occorre per una vita social senza stress, per misurare tutti i parametri vitali mentre dormi o fai esercizi ed è completamente impermeabile. Tuo con soli 29,02 euro, grazie allo sconto del 5%! Ma è un’offerta a tempo e molti hanno già messo gli occhi a dosso su di lui. Quindi ti conviene sbrigarti e vincere appunto questa missione impossibile contro il tempo!

Uno Smartwatch uomo militare senza limiti

Questo smartwatch consente di effettuare chiamate e di rispondere alle chiamate direttamente grazie al microfono e all’altoparlante integrati. Inoltre, può leggere i messaggi provenienti da app social come Facebook, WhatsApp, ecc. Lo Schermo HD da 1,83 pollici ti permette anche una discreta visione anche grazie alla risoluzione ad alta definizione 240 x 286. Potrai anche personalizzare i quadranti, volendo anche impostando una tua foto come sfondo. Gode del certificato di impermeabilità IP68, che può aiutarti perfettamente negli sport all’aria aperta, anche quando piove, e monitorare perfettamente i tuoi dati sportivi.

Supporta oltre 120 modalità sportive tra cui corsa, ciclismo, pallacanestro, nuoto, calcio, ecc. Monitorando la frequenza cardiaca, le calorie, la distanza e i passi durante l’esercizio, ti aiuta a raggiungere meglio i tuoi obiettivi di allenamento e soddisfare il tuo esercizio necessità. Dispone di “controllo vocale AI“, così potrai far partire le chiamate o la tua musica, nonché chiedere le previsioni meteo chiedendole a voce. Ottima Batteria da 350 mAh di grande capacità, basso consumo energetico, che garantisce 15 giorni in standby, 3-4 giorni di utilizzo quotidiano intensivo.

Potrai anche monitorare il battito, la pressione sanguigna, la Spo2 (ossigeno nel sangue), ed include sveglia, cronometro, suono per trovare telefoni, calcolatrice e tanto altro. Insomma, uno smartwatch senza limiti che ancora per poco pagherai solo 29,02 euro. Batti tutti sul tempo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.