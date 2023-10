Lo smartwatch che hai sempre sognato ORA lo paghi SOLO 39 EURO!

Da tempo stai pensando di acquistare uno smartwatch ma i prezzi sono proibitivi? Tranquill*! Abbiamo la soluzione per te. Lo smartwatch Quican 2023 ti consente di rispondere alle telefonante e ai messaggi dai Social, è compatibile con il sistema operativo sia iOS che Android, ha l’assistenza vocale Alexa. E ancora, ti permette di visualizzare e tenere sotto controllo frequenza cardiaca, SPO2, monitoraggio del sonno, passi, contacalorie. Ha altresì un fitness tracker specifico per le donne. Il display, personalizzabile, è grande 1,8″. Sai quanto paghi oggi tutto questo? Solo 40 euro, grazie al coupon del 50% applicabile sul prezzo inserendo una semplice spunta prima dell’acquisto!

Smartwatch Quican 2023: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Quican 2023 consente di effettuare o rispondere a telefonate e ricevere messaggi di testo come e-mail, notifiche SMS o dai Social. Puoi parlare con Amazon Alexa, per avere tutte le funzioni tipiche di questo comando vocale. E’ dotato di uno schermo a colori TFT full touch da 1,8″, che offre un funzionamento più comodo ed efficiente. Quattro livelli di opzioni di luminosità consentono di leggere facilmente le informazioni anche sotto il sole. Estremamente personalizzabile, puoi scegliere tra 100 quadranti eleganti gratuiti.

Ancora, fornisce funzionalità di cardiofrequenzimetro della come frequenza cardiaca in tempo reale con continuità 24 ore, ossigeno nel sangue (Sp02), contapassi, distanza e calorie. Tiene traccia del sonno e della respirazione e monitora la qualità del sonno attraverso le 3 fasi: veglia, sonno leggero e sonno profondo. La batteria dura tra i 5 e i7 giorni con una singola carica di 2 ore e mezza. La tecnologia avanzata Bluetooth 5.3 consente velocità di trasmissione più elevate e connettività stabile per i dispositivi. E’ compatibile con i telefoni Android (Android 6.0+) eIOS 9.0+. Infine, per quanti praticano sport sotto la pioggia o praticano nuoto, è un’ottima notizia il fatto che abbia la certificazione IP68 impermeabile.

Con questo smartwatch potrai svolgere 100 modalità sportive come corsa, golf, ciclismo, yoga, escursionismo, ecc. E puoi collegarlo all’app veryfit per avere tutti i dati sul tuo telefono. Sai quanto paghi oggi tutto questo? Solo 40 euro, grazie al coupon del 50% applicabile sul prezzo inserendo una semplice spunta prima dell’acquisto!

