Questo INDISTRUTTIBILE smartwatch RUGGED è finalmente sceso di prezzo: scopri l'OFFERTA!

Come gli smartphone, anche gli smartwatch sono offerti in versione rugged, per consentire a chi fa esplorazioni e attività sportive più estreme, o semplicemente preferisce dispositivi indistruttibili, di averne uno anche in versione indossabile. Garmin Instinct 2S è un ottimo smartwatch indistruttibile. Il quadrante ha una dimensione che è il giusto compromesso tra visibilità dei dati e comodità sul polso, ovvero 40mm. La batteria è praticamente interminabile, così per escursioni più lunghe non dovrai preoccuparti che si scarichi sul più bello, ovvero fino a 21 giorni di durata! Prevede oltre 30 opzioni multisport, monta un preciso GPS, monitora Cardio e SpO2 (acronimo con il quale si indica l’ossigeno nel sangue). Vanta un Activity Tracker 24/7, ma anche la Connect IQ. Sai quanto paghi tutto questo? Solo 249 euro, grazie allo sconto del 17%!

Smartwatch Garmin rugged: caratteristiche tecniche

Lo Smartwatch rugged vanta caratteristiche uniche. E’ Impermeabile fino a 100 metri, oltre che resistente a urti e temperature estreme. Abbiamo poi detto dell’autonomia fino a 21 giorni in modalità smartwatch e 22 ore in modalità GPS. Puoi verificare vari parametri, come dinamiche di corsa, VO2 max calcolato in base alla temperatura e alla quota, tempi di recupero, Training Load, Training Status, Training Effect, ecc. Aggancia più sistemi satellitari contemporaneamente come GPS, GLONASS e Galileo, oltre a prevedere altri sistemi di posizionamento, come altimetro, barometro e bussola. Ideale quindi per chi vuole immergersi nella natura più selvaggia o sulle alture.

Molto utile la funzione TracBack, per poter tornare indietro senza problemi. Può però tornare utile anche per chi fa attività sportiva, grazie ai piani di allenamento Garmin Coach con workout fitness predefiniti e puoi lasciarti guidare da Instinct durante tutta la routine. Non manca poi un’anima Social: puoi visualizzare le notifiche dei messaggi sul display e inviare un SMS di emergenza ai tuoi contatti predefiniti premendo un tasto quando sei in difficoltà. Ma lo fa anche automaticamente in caso di incidente. Infine, puoi modificare il display selezionando vari template.

Solo per oggi paghi questo meraviglioso smartwatch rugged Garmin 249 euro, grazie allo sconto del 17%!

