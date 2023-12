Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic BT: scopri questo indossabile incredibile

Lo Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic BT è davvero il top del settore, utilissimo per gli allenamenti, monitorare la salute, comunicare con gli altri senza telefono. Oggi puoi prenderlo su Amazon a 210 euro!

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 Classic BT: le caratteristiche tecniche

Monitora facilmente i tuoi progressi di allenamento con il primo smartwatch Samsung in grado di analizzare la composizione corporea e saperne di più sulla percentuale di grasso corporeo, muscolo scheletrico, percentuale di acqua corporea e altro ancora. Conosci meglio il tuo corpo con il pratico sensore BioActive di Samsung e il nostro processore più veloce mai visto in un Galaxy Watch. Conta i tuoi passi, monitora le calorie e rimani sempre in carreggiata con il sensore GPS. Galaxy Watch4 Classic può riconoscere automaticamente la tua attività fisica e quindi monitorare i tuoi progressi.

Scopri il sensore bioattivo di Samsung, che può misurare l’ECG e la pressione sanguigna in tempo reale. Dopo la prima calibrazione con un misuratore di pressione sanguigna da braccio, i sensori possono misurare rapidamente la pressione sanguigna. Puoi anche controllare la frequenza cardiaca e il ritmo anormali utilizzando un ECG, quindi inviare i dati direttamente al tuo smartphone compatibile per una facile condivisione. L’analisi del sonno può registrare e analizzare le fasi del sonno. Sono disponibili anche opzioni di misurazione per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue e il russare.

