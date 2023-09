Lo SMARTWATCH Samsung finalmente scontato: approfitta ORA!

Gli smartwatch Samsung sono tra i migliori in circolazione, poiché eccellono in tutte le funzioni tipiche di questo accessorio: autonomia, precisione di misurazione dei parametri, sincronizzazione con il proprio telefono, design e tutto quanto possa interessare quanto si acquista uno smartwatch. Se poi uno smartwatch Samsung è anche in offerta, allora non servono più parole: il Samsung Galaxy Watch5 è scontato del 33%, quindi costa solo 199 euro! Il che può essere anche una buona idea per un regalo di compleanno o anticiparsi per il Natale che da un giorno all’altro busserà al nostro portafogli.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch5: caratteristiche e prezzo

Scopriamo meglio questo smartwatch Samsung Galaxy Watch5. Monitora il sonno con la tecnologia di tracking del sonno avanzata, ma oltre a ciò, pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e comprende e traccia le fasi del tuo sonno. Quindi potrai migliorare di molto la qualità del sonno, fattore spesso ignorato ma fondamentale per stare in buona salute. Il potente orologio bluetooth con sensore Samsung BioActive 3 in 1 controlla tre sensori di salute: sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica, sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica.

Monitora la percentuale di massa grassa (BIA), il peso dei muscoli scheletrici e tieni traccia dei tuoi progressi con i feedback personalizzati di Galaxy Watch5. Oltre all’autonomia davvero prolungata, è dotato di ricarica veloce, che in circa 30 minuti passa dallo 0% al 45% di carica. Quindi potrai usarlo anche quando dimentichi di caricarlo. Resistente all’acqua, puoi tenerlo al polso mentre lavi le mani, e ciò evita che puoi dimenticarlo nei bagni pubblici per la fretta; o usarlo anche quando piove. Il display frontale più rigido realizzato in cristallo di zaffiro, lo rende più resistente ai graffi quasi del doppio rispetto a un display normale.

Puoi personalizzare il tuo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 scegliendo tra i tanti tamplate del display e tra i tanti cinturini. Insomma, cos’altro aggiungere se non suggerirti di approfittare subito di questa offerta, lo pagherai solo 199 euro. Farai un ottimo regalo a te stesso o ad altri!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.