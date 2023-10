Lo smartwatch dalla batteria INTERMINABILE è scontato del 25%! Meglio affrettarsi

Suunto 5 Peak è uno smartwatch ideale per quanti necessitano di un orologio da polso smart molto pratico, robusto e, soprattutto, che non si scarichi subito al primo utilizzo intenso. Dalle dimensioni compatte, non dà alcun fastidio grazie anche ai materiali ultraleggeri. Il total black del design fa sì che possa essere utilizzato sempre, anche in ufficio, a una cena elegante o una divertente serata con gli amici. Ora lo paghi 249 euro, grazie allo sconto del 25%!

Smartwatch Suunto 5 Peak: caratteristiche tecniche

Scopriamo alcune delle caratteristiche principali dello smartwatch Suunto 5 Peak. A partire dalla app Suunto che vi consiglia percorsi per trovare luoghi emozionanti e uscire dalla routine quotidiana. Con il GPS integrato e la navigazione turn-by-turn non vi perderete mai, nemmeno su sentieri impervi e isolati. La batteria dura fino a 7 giorni se usate l’orologio per monitorare le vostre attività e il sonno. Invece, dura circa 3 ore quando è in modalità allenamento con localizzazione GPS accurata. La modalità Tour offre invece un’autonomia fino a 100 ore con tracciamento GPS.

La funzione Burner aiuta a controllare il peso. I pratici aggiornamenti over-the-air consentono al vostro orologio di avere sempre il software più recente. Sarà l’app stessa ad avvisare in caso di aggiornamento. Per chi ama ascoltare musica, tramite questo indossabile è possibile regolare il volume, saltare le canzoni o anche mettere in pausa. Quindi potrai farlo da lì e non dallo smartphone o dalle cuffie, talvolta scomode. La app Suunto ha anche una vocazione Social: potete comunicare con gli altri utenti nella community della app e condividete i vostri successi. Riceverete anche avvisi su chiamate in arrivo, messaggi e notifiche.

Infine, prevede anche una funzione sveglia che vi avvisa quando dovete alzarvi o quando è l’ora di un appuntamento. Insomma, uno smartwatch tutto fare che ora paghi 249 euro, grazie allo sconto del 25%!

