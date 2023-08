Smartwatch Ticwatch in offerta ad un prezzo ASSURDO su Amazon

Al giorno d’oggi gli smartwatch sono tra i device più ricercati e indispensabili per la vita quotidiana, soprattutto quando si tratta di uscire fuori di casa per un allenamento, permettendo di tenere monitorare le proprie notifiche senza nemmeno la necessità di aprire il nostro smartphone. È a questo che ci ha pensato recentemente Amazon proponendoti lo smartwatch Ticwatch Pro 3 in offerta all’incredibile prezzo di soli 191 euro, con uno sconto di ben 61 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice.

Ticwatch: uno smartwatch per tutto

La caratteristica senz’altro più importante e fondamentale di questo smartwatch è sicuramente la sua perfetta compatibilità con entrambi i sistemi operativi mobile, rispettivamente iOS e Android, oltre che con il sistema proprietario WearOS dei dispositivi Google.

Questo smartwatch è dotato del processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 con sistema a doppio processore Mobvoi, il quale ti consente di raggiungere prestazioni mai avute prima con altri dispositivi di questo tipo, riuscendo ad avviare app in men che non si dica.

La tecnologia display 2.0 a doppio strato è poi perfetta per aumentare a dismisura l’autonomia di questo orologio: esso può infatti raggiungere fino a 72 ore usando la modalità Intelligente, e fino a 45 giorni nel caso della modalità Essenziale, togliendoti così la problematica di doverlo necessariamente ricaricare alla fine di ogni giornata.

Lo smartwatch Ticwatch è inoltre corredato dalla certificazione IP68, che permette di resistere all’acqua senza alcun tipo di problema: grazie a questa certificazione, dunque, potrai portarlo senza problemi in piscina o al mare, senza preoccuparti minimamente del suo funzionamento. Questo dispositivo è inoltre perfetto per gli allenamenti, in quanto è in grado di tenere traccia delle più disparate attività, dal ciclismo fino alla corsa in esterno, riuscendo a monitorare tutti i parametri vitali fondamentali per l’attività fisica.

Ultima caratteristica. ma non di certo per importanza è la presenza del chip NFC, che risulta davvero utilissima nel caso in cui tu abbia necessità di pagare con carta di credito: basterà quindi portarti dietro il tuo smartwatch per pagare senza problemi con Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay, senza nemmeno dover strisciare il chip della tua carta in corrispondenza del POS.

Insomma, con nemmeno 200 euro puoi portarti a casa uno smartwatch di tutto rispetto, che presenta le più disparate funzionalità per i tuoi allenamenti e per la tua vita quotidiana: ecco dunque che ti suggeriamo di acquistare il prima possibile lo smartwatch Ticwatch in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, prima che le scorte vadano completamente esaurite.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.