Lo smartwatch da uomo con Alexa SCONTATO DEL 43% grazie al BLACK FRIDAY!

Lo Smartwatch TOOBUR da Uomo con Alexa Integrata ha un quadrante di 44mm, con tante funzioni: Cardiofrequenzimetro, Contapassi, misurazione del Sonno, certificazione di impermeabilità IP68, misurazione dell’ossigeno SpO2, 100 modalità Sport, Notifiche Messaggi, Compatibile con Android e IOS. Oggi lo paghi 25,99 euro con lo sconto Black Friday del 43%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Smartwatch TOOBUR: le caratteristiche

Con lo Smartwatch TOOBUR da Uomo con Alexa Integrata puoi controllare i tuoi dispositivi smart home, impostare promemoria, ricevere aggiornamenti sul meteo e altro ancora, tutto dal tuo polso. Basta scaricare l’app “VeryFit” dall’App Store, collegare l’orologio tramite Bluetooth e goderti la comodità di Alexa sul tuo smartwatch. Semplifica la tua routine quotidiana gestendo le tue chiamate e i tuoi messaggi in un’unica posizione. Può monitorare in tempo reale la tua frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e lo stress e avvisarti se c’è qualcosa di anomalo. Con 100 diverse modalità sportive, il tracker di attività ti consente di monitorare i tuoi passi, le calorie bruciate, la distanza e, con una resistenza all’acqua IP68, l’orologio è perfetto anche per nuotare. Ottieni un sonno migliore con il tracker di sonno di TOOBUR. Lo smartwatch monitora il tuo sonno in tre diverse modalità – sonno REM, leggero e profondo. I dati vengono inviati all’app “VeryFit”, che ti fornisce informazioni e consigli per migliorare la qualità del tuo sonno.

Utilizza questa funzione per migliorare le tue abitudini di sonno complessive e svegliarti sentendoti riposato. Con un tempo di standby fino a 30 giorni, 20 giorni in modalità di risparmio energetico e 7-10 giorni di utilizzo quotidiano, puoi indossare il tuo smartwatch senza preoccuparti di doverlo caricare frequentemente. E ci vogliono solo 2,5 ore per caricarlo completamente, permettendoti di trascorrere più tempo godendoti i vantaggi di uno smartwatch. Grande schermo ad alta definizione da 44mm di TOOBUR. Scegli tra oltre 100 incredibili facce dell’orologio basate su cloud o personalizzane una tua, offrendoti infinite opzioni per abbinare il tuo stile.

Lo Smartwatch TOOBUR da Uomo con Alexa Integrata oggi lo paghi 25,99 euro con lo sconto Black Friday del 43%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.