Smartwatch top di gamma SVENDUTO? Non ci credeva nessuno, ma il MIGLIORE è scontatissimo

Anche tu sei sempre in movimento e ti piace tanto fare sport? Ti piace tenerti aggiornato sui movimenti che fai? O anche solo per impostare un allarme con un semplice comando vocale? Beh, pensa che oggi, trovi lo smartwatch di Garmin ad un prezzo ridicolo. Oggi te lo porti a casa a soli 164€, invece di 179€.

Se anche tu vorresti tanto uno smartwatch economico e anche top di gamma, eccolo. Oggi te lo porti a casa con lo sconto dell’8%. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarlo, aggiungerlo al carrello. E poi al momento del checkout, risulterà scontato automaticamente.

Fossil Smartwatch Gen 6 Connected da Uomo con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca

L’orologio smart ideale per il tuo allenamento giornaliero, ma anche per raggiungere il lavoro a piedi. Ti basterà un semplice click o anche un solo comando vocale per sapere tutto.

Wear OS by Google è supportato su telefoni con la versione recente di Android (esclusi l’edizione Go e i telefoni senza Google Play Store) o iOS, le funzionalità supportate potrebbero variare a seconda della piattaforma e del paese, la compatibilità è soggetta a variazioni.

24 ore + vari giorni in modalità estesa, varia in base all’uso e dopo l’installazione degli aggiornamenti, cavo dati USB con dock magnetico da applicare al fondello e che ruota a 360 gradi per facilità d’uso, circa mezz’ora per raggiungere l’80% di carica.

Questo è lo smartwatch che stanno acquistando tutti su Amazon, perfetto per le tue attività quotidiane, e anche per lo sport che pratichi. Pensa, che oggi, lo trovi ad un prezzo davvero misero su Amazon, con tanto di sconto dell’8%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.