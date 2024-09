Smartwatch unisex con più di 100 modalità sportive scontantissimo al -68%

Assicurati un compagno di allenamento sempre efficiente ovunque tu sia con lo Smartwatch unisex FFFITNES! Oggi è disponibile su Amazon a soli 25 euro con un mega sconto del 68%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? Gli articoli stanno letteralmente andando a ruba!

Smartwatch unisex FFFITNES: funzionalità e specifiche tecniche

Lo Smartwatch unisex FFFITNES è compatibile con Android e iPhone e ti consente velocemente di effettuare o rispondere alle chiamate collegandoti in un attimo al telefono tramite Bluetooth. Inoltre tramite vibrazioni può avvisarti dei messaggi di app come WhatsApp, FaceBook e Tik Tok.

Si contraddistingue per un enorme schermo touch ad altissima definizione da 1.8 pollici e realizzato in materiale TFT, che offre una qualità dell’immagine sempre super nitida anche sotto la luce diretta del sole. In più puoi scegliere tra oltre 200 quadranti per cambiarne lo stile in base alle tue esigenze.

Questo modello è un ottimo compagno di allenameno grazie alle sue 100 modalità sportive a cui si aggiunge un preciso contapassi che registra anche le calorie bruciate. Lo smartwatch ha anche un grado di impermeabilità IP68, quindi non devi preoccuparti di nuotare, lavarti spesso le mani o sudare mentre ti alleni.

Allo stesso modo la tua salute sarà sempre sotto controllo grazie a funzionalità innovatice come il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e dell’ossigeno nel sangue. Ti permette anche di registrare in tempo reale la durata del sonno profondo, moderato e leggero monitorando la qualità del riposo in generale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.