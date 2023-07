Smartwatch unisex: la FURBATA tecnologica per il monitoraggio di fitness e stile di vita

Lo Smartwatch Dotn è un orologio intelligente progettato per coloro che desiderano monitorare la propria attività fisica, il sonno e ricevere notifiche direttamente al polso. Con un ampio display da 1,69 pollici e una serie di funzionalità avanzate, questo smartwatch offre un’esperienza completa per gli utenti Android e iOS. Con i Prime Day oggi ti costa appena 19€ grazie allo sconto del 30% praticato dal venditore più un coupon bonus di 7€ che abbassa ulteriormente il costo finale.

Design elegante e display ampio

Questo smartwatch è caratterizzato da un design elegante e minimalista che si adatta perfettamente a uomini e donne. Il suo display ampio da 1,69 pollici offre una chiara visualizzazione delle informazioni, consentendo di leggere facilmente i dati relativi all’attività fisica, al sonno e alle notifiche in arrivo. Il device è dotato di un contapassi integrato che conta i passi durante la giornata e monitora le calorie bruciate.

Inoltre, dispone di un cardiofrequenzimetro che misura il battito cardiaco in modo continuo, consentendo di monitorare l’intensità dell’allenamento e la frequenza cardiaca durante il riposo. Questo è particolarmente utile per coloro che desiderano controllare il proprio livello di fitness e l’efficacia degli allenamenti.

Lo smartwatch offre anche la funzione di monitoraggio del sonno, che registra la qualità e la durata del sonno. Questo aiuta a comprendere i pattern di sonno e a identificare eventuali disturbi o problemi che possono influire sulla qualità del riposo.

Inoltre, il dispositivo è in grado di ricevere notifiche direttamente dallo smartphone, come messaggi di testo, chiamate in arrivo e notifiche di app social. Questo permette di rimanere connessi senza dover costantemente prendere in mano il telefono. Infine, è resistente all’acqua con certificazione IP67, ed è compatibile con dispositivi Android e iOS.

È possibile collegarlo al proprio smartphone tramite Bluetooth e sincronizzarlo con un’app dedicata per accedere a ulteriori funzionalità e per analizzare i dati raccolti. Oggi ti costa appena 19€ grazie allo sconto del 30% praticato dal venditore più un coupon bonus di 7€ che abbassa ulteriormente il costo finale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.