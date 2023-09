Lo SMARTWATCH unisex per restare in forma è in OFFERTA: ma ne restano pochi!

Lo smartwatch è un accessorio ideale per chi vuole restare sempre in contatto con gli altri senza dover estrarre ogni volta il telefono dalla tasca o dalla borsa. Così come per restare in forma, monitorando i principali parametri vitali. E perché no, monitorare anche la qualità del sonno, altro fattore fondamentale per rimanere in salute e operativi durante le ore diurne. E allora, perché non cogliere al volo lo sconto del 20% in vigore oggi su Amazon? Pagherai il Popglory Smartwatch Unisex con doppio cinturino solo 39,99 euro! Ma occorre sbrigarsi, perché si tratta di un’offerta a tempo!

Popglory Smartwatch Unisex: tutte le caratteristiche

Perché ti stiamo dicendo di sbrigarti? Semplice! Con lo smartwatch Popglory puoi rispondere, inoltrare ma anche rifiutare chiamate, nonché sincronizzare fino a 100 contatti. Utile poi l’impermeabilità, per quando si fa workout nei giorni di pioggia o quando si lavano le mani senza bisogno di toglierselo. Cosa molto utile per i bagni pubblici, così non si corre il rischio di dimenticarlo sul lavandino! E’ invece sconsigliato l’utilizzo quando si nuota o si fa il bagno. Con questo smartwatch puoi controllare il meteo, riprodurre canzoni, effettuare chiamate, ecc. Il suo stile lo rende indossabile da tutti i generi.

Viene fornito infatti con due cinturini, così potrai personalizzarlo in base al tuo stile e alle tue esigenze: un elegante cinturino in metallo per quando vai al lavoro o a una cerimonia; in silicone per il workout, quando fai la spesa, ecc. Molto importante poi il fatto che puoi monitorare in modo automatico la frequenza cardiaca 24 ore su 24, misurare in tempo reale della pressione sanguigna e dell’ossigeno nel sangue e registrare la qualità del sonno notturno. Resta sempre connesso: può ricevere messaggi da applicazioni come whatsapp, facebook, twitter, ecc. Molto bene anche il display: con il vetro temperato curvo 2.5D, assicura un touch screen liscio come la seta, un funzionamento fluido e una visibilità ottimale per godere dell’interfaccia HD alla luce del sole e al buio.

Insomma, tanti vantaggi pagati solo 39,99 euro! Ma solo se lo acquisti ora grazie a questa allettante offerta a tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.