Smartwatch unisex SCONTATISSIMO AL 77%: offerta MAI VISTA su Amazon

Hai ancora pochissimo tempo a disposizione per sfruttare un’offerta straordinaria sullo Smartwatch unisex QCOQ! Oggi su Amazon è disponibile a soli 29 euro con un mega sconto del 77%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione sta per scadere e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Smartwatch unisex QCOQ: tutte le funzionalità

Lo Smartwatch unisex QCOQ è un accessorio super efficiente e versatile, adatto sia nelle attività sportive che nella vita quotidiana.

Innanzitutto è dotato di un nuovissimo schermo touch HD a colori da 1.96 pollici, che migliora notevolmente la qualità dei colori e la risposta al tocco, così da sfruttare facilmente tutte le sue funzioni. Inoltre, offre la funzione di attivazione alzando il polso e 4 livelli di luminosità regolabili, così potrai leggere l’ora e i dati senza difficoltà anche sotto la luce diretta del sole.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto puoi collegarlo in un attimo al telefono tramite Bluetooth per effettuare, rispondere o rifiutare chiamate direttamente dal polso. In più, grazie ad un microfono integrato e a altoparlanti ad alta fedeltà, garantisce una qualità delle chiamate cristallina in qualsiasi ambiente tu sia.

Il dispositivo è anche resistente all’acqua con grado di protezione IP68, ideale quindi per indossarlo sotto la pioggia, sotto la doccia o durante gli allenamenti. Per di più offre oltre 110 modalità sportive, come corsa, yoga, calcio e altro, per monitorare passi, tempo, distanza e calorie bruciate.

