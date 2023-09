Smartwatch XIAOMI in OFFERTA: approfittane SUBITO resta in FORMA

Il brand Xiaomi si è imposto sul mercato italiano grazie ai suoi dispositivi dallo straordinario rapporto qualità-prezzo, in tutte le categorie merceologiche afferenti alla tecnologia. Lo smartwatch Xiaomi Smart Band 7 Pro è un autentico gioiellino da tenere al polso, poiché ti consente di restare connesso con gli altri, monitorare i parametri vitali mentre fai sport e di tenere sotto controllo la qualità del sonno in modo chiaro e preciso. Il tutto a un prezzo di partenza già di per sé incredibile, oggi ulteriormente scontato del 6%, che lo porta a soli 65 euro. Cosa ha di speciale questo accessorio? Per esempio il Tracker di attività Sport, il fatto che sia impermeabile, che abbia un monitoraggio della salute a 360 gradi, ben 110 Modalità di esercizio diverse, un’autonomia fino a 12 giorni, 100 configurazioni diverse del display. Occorre aggiungere altro?

Smartwatch Xiaomi Smart Band 7 Pro: eleganza e utilità

Già, è proprio così. Lo smartwatch Xiaomi Smart Band 7 Pro combina eleganza e utilità. L’eleganza è conferita da una combinazione di colori nero dello sfondo e del cinturino con l’argento delle lancette e del segna minuti. Dunque, può essere indossato tranquillamente anche al lavoro o in caso di una cerimonia. Veniamo alle specifiche tecniche. Vanta un ampio display AMOLED rettangolare da 1,64″, per una visione chiara, nonché il nuovo design UI/UX per informazioni più dettagliate ed effetti di animazione fluidi grazie al chipset di nuova generazione. Il GPS integrato consente un preciso tracciamento sportivo supporta BDS, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e può quindi essere utilizzato senza telefono cellulare.

Offre la possibilità di svolgere tante attività diverse, grazie alle oltre 110 modalità di allenamento e 10 tipi di corsa con registrazione della frequenza cardiaca e delle calorie bruciate. E ancora, monitoraggio giornaliero della salute SpO2, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress, nonché monitoraggio della salute specificamente del genere femminile. Personalizzabile grazie agli oltre 100 quadranti regolabili individualmente, anche con l’integrazione di foto adatte. Può essere usato anche sotto la pioggia, grazie al fatto che sia impermeabile fino a 50 m. Straordinaria la durata della batteria, fino a 12 giorni.



Insomma, uno straordinario smartwatch a un prezzo incredibile: solo 65 euro! Ma essendo un’offerta bisogna affrettarsi.

