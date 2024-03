Smartworking al TOP con la Webcam Logitech SUPER SCONTATA su Amazon

Nell’era in cui lo smartworking è sempre più diffuso, hai sicuramente bisogno di una webcam per pc super efficiente e funzionale. Oggi su Amazon la Logitech Brio 100 Full HD per riunioni e streaming è disponibile a soli 36 euro con uno sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della mega offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

Logitech Brio 100 Full HD: funzionalità e modalità di utilizzo

La Logitech Brio 100 Full HD è uno strumento indispensabile per una postazione di smartworking ottimale e super efficiente.

Il dispositivo ti consente di avere una qualità video impeccabile durante le videochiamate grazie alla risoluzione Full HD 1080p. In più ha il bilanciamento automatico dell’illuminazione: la RightLight aumenta la luminosità fino al 50% rispetto alle webcam Logitech della precedente generazione e riduce le ombre per farti apparire al meglio.

La privacy è assicurata grazie alla alla copertura per webcam integrata che ti consente di ottenere una privacy totale e affidabile quando non sei in videochiamata. Inoltre il microfono incorporato consente agli altri di sentirti chiaramente durante le videochiamate.

La modalità di utilizzo è super semplice con la Funzionalità Plug-And-Play intuitiva: Brio 100 funziona con la maggioranza delle piattaforme di videochiamata, tra cui Microsoft Teams, Zoom e Google Meet.

È possibile anche lavorare ed esprimerti quando lavori da casa grazie a una gamma di colori divertenti e sofisticati che si adattano alla tua postazione di lavoro.

Questo nuovissimo modello è anche eco-sostenibile in quanto la webcam Brio 100 Full HD è realizzata con almeno il 34% di plastica post-consumo.

