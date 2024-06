Smartworking al top OVUNQUE con il Mini PC ULTRA COMPATTO in MEGA SCONTO

Se sei spesso in smartworking e vuoi rendere il tuo lavoro il più efficiente che mai ovunque tu sia, approfitta di questa super promozione Amazon sul Mini PC N10 TECLAST! Oggi è disponibile su Amazon a soli 89 euro con uno sconto speciale del 31%.

Mini PC N10 TECLAST: tutte le specifiche tecniche

Il Mini PC N10 TECLAST è una vera e propria bomba di potenza che si contraddistingue per specifiche tecniche di alto livello.

È dotato del processore Intel Celeron N4000 a basso consumo che assicura un’efficiente capacità di gestione multitasking e prestazioni sempre veloci e super fluide. Inoltre offre un’ampia gamma di connessioni tra cui 3 porte USB3.2 GEN1, uscite video HDMI e VGA per garantire la compatibilità con i dispositivi di visualizzazione più innovativi del momento.

Non è da meno per quanto riguarda la connettività in quanto supporta il WiFi 2.4G/5G e il Bluetooth 5.0 che garantiscono un trasferimento dati e una connessione wireless velocissime.

La sua memoria è espandibile: il dispositivo vanta un disco rigido EMMC integrato da 128 GB ed, in più, è possibile installare o sostituire l’SSD in base alle proprie necessità per ottenere più spazio di archiviazione e un accesso più rapido ai dati.

Per finire, questo modello si caratterizza per dimensioni ultra compatte e un peso leggero: questo vuol dire che puoi facilmente inserirlo in tasca o in borsa nella massima comodità e trasportarlo ovunque!

