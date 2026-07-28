Smetti subito di usare la porta USB dell'auto per caricare lo smartphone

Nel 2026, con auto sempre più connesse e smartphone usati per mappe, musica e chiamate, molti automobilisti continuano a fare la cosa più naturale: infilare il cavo nella porta USB dell’auto e ricaricare il telefono mentre guidano.

Comodo, sì. Ma non sempre conveniente. Quelle prese, soprattutto su molte vetture non recentissime, sono nate più per leggere dati o alimentare piccoli accessori che per ricaricare bene uno smartphone. Il risultato? Ricarica lenta, batteria sotto stress e, in certi casi, qualche rischio per la privacy.

Perché la porta USB dell’auto ricarica piano e può stressare la batteria

La sorpresa arriva appena si guardano i numeri. Molte porte USB integrate nelle auto, in particolare sui modelli più vecchi, erogano poca potenza: spesso intorno ai 5 watt, a volte poco di più. In pratica, lo smartphone si carica con grande lentezza. E se nel frattempo restano accesi GPS, schermo, Bluetooth e musica in streaming, la percentuale può quasi non muoversi. Classica scena da tangenziale: telefono collegato, simbolo della ricarica acceso, ma batteria salita di due punti dopo mezz’ora.

Il problema, però, non è solo aspettare di più. Una ricarica debole, magari irregolare, mentre il telefono continua a lavorare, può aumentare il calore e sottoporre la batteria dello smartphone a cicli poco felici. Da anni i produttori, da Apple a Samsung, indicano proprio il calore tra i nemici principali delle batterie agli ioni di litio. In auto, d’estate, la situazione peggiora: abitacolo bollente, telefono sul supporto vicino al parabrezza, cavo economico infilato nella console. Si carica, certo. Ma spesso si carica male.

Dati e infotainment: il rischio nascosto delle connessioni USB

C’è poi un altro aspetto, meno immediato. Alcune porte USB dell’auto non servono soltanto ad alimentare il telefono: possono anche scambiare dati con il sistema infotainment. Quando si collega lo smartphone, l’auto può chiedere accesso a rubrica, messaggi, chiamate recenti o file multimediali, soprattutto se si usano Android Auto o Apple CarPlay. Sulla propria vettura il rischio è limitato, a patto di sapere quali permessi si stanno concedendo. Su un’auto a noleggio, aziendale o condivisa, invece, conviene stare molto più attenti.

Gli esperti di cybersecurity ripetono una regola semplice: una presa sconosciuta non è mai soltanto una presa, se può trasferire dati. Il principio richiama il cosiddetto juice jacking, il rischio legato alle connessioni USB non controllate nei luoghi pubblici. In auto, più che a un attacco sofisticato, si pensa soprattutto alla privacy. Prima di restituire una vettura a noleggio, ad esempio, è meglio cancellare il telefono abbinato dal menu di bordo. E, ancora prima, evitare di dare permessi inutili. Bastano pochi secondi di distrazione per lasciare tracce.

Caricatore 12V, USB-C PD e power bank: le alternative più sicure

La scelta più pratica resta il caricatore da presa 12V, la vecchia presa accendisigari, purché sia un modello di buona qualità e compatibile con USB-C Power Delivery o con standard equivalenti adatti al proprio telefono. Non serve puntare a potenze esagerate: per molti smartphone moderni un caricatore da 20 o 30 watt basta già per una ricarica più stabile e più rapida rispetto alla USB di serie dell’auto. Attenzione anche al cavo, spesso trascurato: deve essere integro, certificato e adatto alla potenza indicata.

Per chi viaggia spesso, un power bank certificato è un’altra soluzione sensata, soprattutto in treno, in aeroporto o quando si usa un’auto non propria. I modelli con marchio CE, protezione da sovraccarico e ricarica rapida aiutano a ridurre i rischi e permettono di non dipendere dalle prese del veicolo. In macchina, poi, valgono poche regole di buon senso: niente telefono lasciato sotto il sole, niente cavi rovinati, niente autorizzazioni date al volo al sistema multimediale. La porta USB dell’auto può andare bene per un’emergenza. Ma per caricare ogni giorno lo smartphone, oggi, non è la scelta migliore.