SMETTILA di russare come un cinghiale: su Amazon c'è la soluzione economica per te

Il russare è un problema comune che colpisce molte persone di tutte le età e sesso. Si verifica quando l’aria fluisce attraverso la gola durante il sonno, causando la vibrazione dei tessuti molli del palato e della lingua. Ci sono diverse misure che possono essere adottate per ridurre il russare, e tra di esse anche questo curioso quanto utile dispositivo anti-russamento.

Questo strano accessorio tramite dei sensori percepisce il suono del russamento e inizia a massaggiare i muscoli mandibolari attraverso degli impulsi di vibrazione per rafforzarli e regolare il ritmo respiratorio. Il suo prezzo è di 13€.

Sistema anti-russamento: e dormi meglio

Secondo i medici dormire su un fianco può ridurre la probabilità di russare, così come perdere peso se si è in sovrappeso, ridurre o eliminare l’assunzione di alcol e smettere di fumare.

Laddove questi metodi non funzionano o sono comunque limitati, come visto ci sono diversi prodotti disponibili ad hoc, come il dispositivo anti-russamento di cui vi parliamo. Dotato di una fascia elastica regolabile, è comoda da indossare ed ergonomica. Dopo 2-3 settimane di utilizzo, la respirazione è uniforme e la frequenza è notevolmente ridotta.

Insomma, se una volta che vi siete addormentati iniziate a russare come un caimano, niente di meglio di questo strano accessorio che utilizza la tecnologia degli impulsi a bassa frequenza per massaggiare il nervo sublinguale e i muscoli mandibolari con impulsi vibranti di diversa frequenza, che favoriscono il rafforzamento muscolare, regolano il ritmo respiratorio e facilitano la respirazione. Il suo prezzo è di 13€.

