Smettila di sognarlo: oggi l'iPad Air (Wi-Fi, 64GB) può essere tuo a un prezzo AFFARE

Da oggi anche tu puoi avere l’Apple iPad Air che hai tanto sognato. Grazie all’offerta Amazon, infatti, puoi acquistarlo nell’edizione di colore Azzurro a circa 644€ con le spedizioni rapide e sicure di Prime. Considerando la qualità del prodotto e le difficoltà a trovarlo in promozione, col 16% di sconto è come se il risparmio fosse letteralmente il triplo.

L’Apple iPad Air del 2020 (4ª generazione) è un tablet di alta qualità che combina prestazioni potenti con un design sottile e leggero, e accaparrarselo a un prezzo come questo non è sempre facile. E quando diventa possibile, è da folli lasciarsi sfuggire l’occasione.

Apple iPad Air 2020 (10,9″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) , scontaccio su Amazon

Questo iPad è alimentato dal processore Apple A14 Bionic, che offre prestazioni elevate. È in grado di gestire attività multitasking senza problemi, nonché applicazioni e giochi più esigenti. Il device, di colore celeste, ha fino a 64GB di spazio di archiviazione e una batteria che dura tutto il giorno, quindi lavori o giochi senza interruzioni. Con il Wi‑Fi veloce, infine, navighi a casa, in ufficio, a scuola e ovunque scegli di usare il tuo iPad.

Il dispositivo ha un display Retina da 10,9 pollici con una risoluzione di 2360 x 1640 pixel. Lo schermo è luminoso e nitido, perfetto per la navigazione web, la visualizzazione di contenuti multimediali e l’uso di applicazioni. Grazie poi alle fotocamere di qualità, questo iPad Air ti permette di catturare momenti speciali, scattare selfie e partecipare a videochiamate con una buona qualità visiva. In tal senso vanta una fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, una frontale da 12MP con ultragrandangolo e inquadratura automatica per selfie e scatti di gruppo ancora più belli.

Questa è la versione Wi-Fi + Cellular, il che significa che puoi connetterti a Internet sia tramite Wi-Fi che tramite una scheda SIM cellulare. Questa opzione ti offre maggiore flessibilità per la connessione ovunque tu vada. Insomma, nonostante gli anni, è un tablet di alta qualità adatto a una vasta gamma di utenti, dalla produttività all’intrattenimento.

La sua combinazione di potenza, portabilità e versatilità lo rende una scelta popolare tra gli utenti Apple e ora costa anche poco su Amazon, dove lo prendi con 644€ (10,9″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) e le spedizioni rapide e sicure di Prime, grazie alla promozione attualmente in corso.

