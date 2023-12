Sneakers Adidas Hoops 3.0 al minimo storico su Amazon (da 49€)

Le sneakers Adidas Hoops 3.0 da uomo sono in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon. In questi minuti è possibile acquistarle a partire da 49€, quando di solito si trovano a 65€ (prezzo medio degli ultimi 90 giorni). Ecco il link all’offerta.

Le Adidas Hoops 3.0 Mid Classic Vintage sono un modello di sneakers versatile, chiaramente ispirato al mondo del basket. In vista delle festività di fine anno, sono un’ottima idea regalo di Natale per lui, in particolare se ama vestire sportivo e ha la passione per la pallacanestro.

Sneakers Adidas Hoops 3.0 a soli 49€ su Amazon

Le scarpe Hoops 3.0 di Adidas aggiungono stile e comfort a qualsiasi outfit, sia che si indossi un paio di pantaloni da allenamento o chino. Fin da subito riescono a richiamare un look old-school, grazie alla suola in gomma preformata e alle celebri 3 strisce bianche sulla tomaia in pelle sintetica.

Tra le specifiche tecniche, segnaliamo la calzata regolare, la soletta in EVA, la suola in gomma, la fodera in tessuto, la chiusura con lacci e la già citata tomaia in pelle sintetica.

Su Amazon sono disponibili numerosi colori. Noi abbiamo selezionato il modello nella colorazione Core White Better Scarlet Gum4, volendo però è possibile scegliere anche altre colorazioni dello stesso modello.

Le Sneakers Adidas Hoops 3.0 Mid Classic Vintage sono in offerta a partire da 49€ su amazon.it. L’articolo rientra tra i benefici di Prime, quindi tutti gli utenti iscritti usufruiscono delle spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.