Social media strategy per un business di successo: il corso a 9,99€

Immagina di poter lanciare la tua attività su una piattaforma facilmente accessibile come i social media. Sapphire Bates, fondatrice di numerose aziende, sa bene che l’utilizzo dei social può trasformare una buona idea in una impresa di successo: non a caso, grazie alle sue esperienze imprenditoriali, è stata menzionata da Forbes, The Huffington Post e altre testate importanti. I segreti del suo successo sono racchiusi in quattordici lezioni – dalla durata complessiva di poco più di due ore e mezza – incluse nel corso Domestika “Social media strategy: lancia un business di successo”.

All’interno del corso avrai l’opportunità di imparare da Sapphire come costruire la tua attività partendo da zero e come creare una clientela solida. Scoprirai anche come fare ricerche di mercato, costruire il tuo marchio e creare contenuti di alta qualità che catturino l’attenzione del tuo pubblico. Non perdere l’occasione di realizzare il tuo sogno imprenditoriale, a un prezzo esclusivo: grazie ai saldi a tempo limitato Domestika, il corso è in sconto a soli 9,99 euro. Il prezzo include, oltre alle videolezioni, anche l’accesso illimitato e per sempre al corso e alle risorse aggiuntive messe a disposizione dall’insegnante.

Cosa imparerai in questo corso online?

Sapphire, l’insegnante del corso, condividerà con te le sue esperienze professionali che l’hanno portata a fondare The Coven, la sua azienda online. Esplorerai insieme a lei come trovare l’ispirazione da libri, viaggi e persone e come utilizzarla per lavorare in modo creativo e motivato.

Imparerai a conoscere il mercato e a identificare il tuo punto di forza unico, che ti differenzierà dalla concorrenza. Creerai poi un branding efficace per fare un’impressione positiva sui tuoi clienti, scegliendo i giusti elementi visivi e la piattaforma di social media più adatta al tuo target. Continuerai a sviluppare la tua attività, affinando il tipo di contenuto e la frequenza di pubblicazione. Sapphire condividerà anche alcune strategie vincenti per un lancio di successo e per creare una community coinvolta, svelando anche alcuni miti di Instagram per sfruttare al meglio questa piattaforma.

Il corso si concluderà con la prevenzione del burnout e una panoramica su come seguire i passaggi pratici per il lancio commerciale, in modo da garantire una crescita costante nel tempo. Rivolto a tutti gli imprenditori emergenti che vogliono avviare la propria attività online tramite i social media, non occorrono conoscenze pregresse per seguire il corso. Per quanto riguarda i materiali, invece, tutto ciò di cui hai bisogno è l’accesso a Internet.

Cosa aspettarsi da un corso Domestika

Impara al tuo ritmo : divertiti imparando comodamente da casa e senza orari. Sei tu a decidere quando seguire le lezioni;

: divertiti imparando comodamente da casa e senza orari. Sei tu a decidere quando seguire le lezioni; Impara dai migliori professionisti i metodi e le tecniche più utili;

Conosci insegnanti di grande esperienza , che ti trasmetterà le sue conoscenze con passione e spiegazioni chiare, offrendoti una prospettiva professionale in ogni lezione;

, che ti trasmetterà le sue conoscenze con passione e spiegazioni chiare, offrendoti una prospettiva professionale in ogni lezione; Siediti in prima fila: con video di alta qualità, non ti perderai neanche un dettaglio. Grazie all’ accesso illimitato , puoi vedere ogni lezione tutte le volte che vuoi e perfezionare le tue abilità;

, puoi vedere ogni lezione tutte le volte che vuoi e perfezionare le tue abilità; Condividi conoscenze e idee , fai domande, chiedi pareri e offri soluzioni. Condividi la tua esperienza di apprendimento con gli altri allievi della community appassionati di creatività;

, fai domande, chiedi pareri e offri soluzioni. Condividi la tua esperienza di apprendimento con gli altri allievi della community appassionati di creatività; Interagisci con una community creativa globale. La community di Domestika è composta da milioni di utenti di tutto il mondo: persone curiose, piene di voglia di esplorare ed esprimere la propria creatività.

Approfitta subito della promozione: per un periodo di tempo limitato, il corso “Social media strategy: lancia un business di successo” di Sapphire Bates è in offerta a soli 9,99 euro anziché 59,99.

