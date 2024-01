Sodastream Art: gasatore per acqua e bevande in SCONTO!

Gli amanti delle bevande gasate e dell’acqua frizzante sanno bene che, il gusto personale, incide moltissimo nelle bevande con l’aggiunta dell’anidride carbonica. Ecco che quindi Sodastream Art si pone come obiettivo quello di darti la possibilità di gasare le bevande a casa con una piccola semplice mossa. Oggi questo gasatore è in sconto Amazon: il prezzo è di soli 98€ a fronte di uno sconto complessivo del 5%. Considerando il valore del prodotto e la qualità generale, l’offerta è davvero ghiotta! Prendila al volo!

Sodastream Art: il prodotto perfetto per gasare a casa

Con il dilagare delle caraffe filtranti e i filtri da sottolavello, i gasatori sono prodotti che hanno attirato l’interesse di molti. I più famosi e quelli per i quali è più facile acquistare ricambi sono senza dubbio quelli marchiati Sodastream.

Oggi vi parliamo di Sodastream Art: un gasatore molto elegante che si inserisce perfettamente nel contesto della propria cucina.

Il dispositivo integra un erogatore di anidride carbonica con attacco proprietario che è in grado di accogliere bottiglie in plastica Sodastream da 1L o da 500 ml: a prescindere dal formato scelto, una piccola leva di design vi permetterà di gasare l’acqua a piacimento.

Il processo è molto semplice e veloce. La bomboletta inclusa in confezione vi permetterà di gasare fino a 60 L di acqua: con questa potrete poi ovviamente realizzare bevande gasate partendo dai concentrati venduti separatamente e a marchio Sodastream. Tra questi, non manca quello targato Pepsi oltre che, per esempio, il concentrato per realizzare l’acqua tonica.

In generale, si tratta di un ottimo prodotto. Sodastream Art oggi è in super sconto Amazon del 5%. Puoi averlo a soli 98€ grazie alla promo disponibile quest’oggi. Approfittane subito e non te ne pentirai.

