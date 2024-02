Sodastream Duo: super prezzo per il pack con 4 bottiglie!

Gli amanti di acqua e bevande gasate sanno benissimo che, in molti casi, è indispensabile controllare il livello di frizzantezza delle proprie bevande preferite. Immaginate di poter fare in casa Pepsi e acqua tonica: ecco che con Sodastream Duo non è più un sogno! Oggi Amazon sconta del 14% il super pack Duo che costa solo 124,99€! Un’offerta da cogliere al volo!

Ecco Sodastream Duo: il prodotto che hai sempre sognato!

C’è chi ama l’acqua leggermente frizzante, chi naturale e, ancora, chi super frizzante! Ma come si può controllare il livello di carbonizzazione dell’acqua? Beh, con Sodastream!

Grazie a Sodastream Duo, in base alle proprie preferenze, è possibile rendere frizzante l’acqua del rubinetto, quella filtrata tramite caraffa o con filtro sotto lavello. Il procedimento è semplicissimo: una volta installata la bombola di CO2 nell’apposito alloggiamento, basteranno poche pressioni con la bottiglia contenente l’acqua liscia che….avverrà la magia! In pochi secondi, l’acqua sarà frizzante. In base alle preferenze, potrete ovviamente eseguire più o meno pressioni sull’apposito pulsante definendo così il livello di effervescenza dell’acqua.

Inoltre, grazie ai moltissimi concentrati di bevande disponibili sul mercato, potrete realizzare in casa le vostre bevande frizzanti preferite. In pochi gesti, potrete quindi deliziare i vostri invitati a casa di una bevanda fresca frizzante.

Grazie alla promozione di oggi, non solo potrete acquistare il Sodastream Duo a prezzo scontato, ma riceverete a casa ben 4 bottiglie compatibili. Due in vetro e due in plastica. In questo modo, potrete sempre contare su acqua refrigerata in frigo e sempre pronta per essere consumata.

In confezione ovviamente arriva anche una bombola di CO2 Sodastream: servirà per produrre all’incirca 60 L di acqua frizzante.

Acquista subito il Sodastream Duo Megapack: oggi è in super sconto Amazon del 14%! Il prezzo è di soli 124,99€ di molti inferiore rispetto a quello di listino. Non aspettare: l’offerta scadrà presto!

