Soffiatore professionale a batteria Einhell: soluzione GENIALE ed economica per pulire (41€)

L’Einhell GC-CL 18 Li E è un soffiatore a batteria appartenente alla linea Power X-Change di Einhell. Il soffiatore è alimentato da una batteria al litio da 18 V, che è inclusa nel kit insieme al caricabatteria. La batteria ha una capacità di 2,0 Ah, il che dovrebbe fornire abbastanza autonomia per la maggior parte delle operazioni di soffiaggio. Questo gioiellino costa appena 41€ grazie alo sconto del 7% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Soffiatore con batteria al litio e caricabatteria, occasione WOW

Il soffiatore offre una velocità massima dell’aria regolabile fino a 210 km/h. Questa funzione consente di adattare la potenza del soffiatore in base alle esigenze, che vanno dalla rimozione di foglie leggere alla pulizia di aree più ampie. Il design del soffiatore è leggero ed ergonomico, il che lo rende facile da maneggiare e manovrare. La sua forma è progettata per ridurre l’affaticamento dell’utente durante l’uso. Grazie alla tecnologia a batteria, il soffiatore non richiede cavi, il che rende l’uso molto più comodo e flessibile.

Il kit include non solo il soffiatore, ma anche una batteria al litio da 18 V e un caricabatteria. Questo significa che sei pronto per iniziare a soffiare appena ricevi il prodotto. Il soffiatore Einhell GC-CL 18 Li E fa parte del sistema Power X-Change di Einhell, il che significa che la batteria è compatibile con altri strumenti della stessa linea. Questo è conveniente se possiedi altri strumenti Power X-Change, poiché puoi condividere le batterie tra di loro.

Il soffiatore Einhell GC-CL 18 Li E è utile per una varietà di compiti all’aperto, come la pulizia di giardini e cortili da foglie o detriti. La potenza regolabile lo rende adatto a una serie di situazioni. Questo gioiellino costa appena 41€ grazie alo sconto del 7% su Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.