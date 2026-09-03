Sognavi la Dyson? Action fa molto meglio e svende l'aspirapolvere del momento a pochi euro

Tra le alternative economiche alle scope elettriche più famose sta facendo parlare una proposta che punta soprattutto sul rapporto tra prezzo e dotazione.

Action ha infatti inserito a catalogo un modello senza fili con caratteristiche che, almeno sulla carta, ricordano prodotti decisamente più costosi. Il prezzo resta contenuto, ma è soprattutto una funzione in particolare ad attirare l’attenzione.

Prezzo, dotazione e montaggio: il pacchetto Action punta forte sul costo

La prima cosa che salta all’occhio è il prezzo della Hyundai Vortex Pro: 99 euro. A questi, secondo quanto indicato da Action, vanno aggiunti 7,99 euro di spedizione. Non è poco rilevante, perché a queste cifre non è così comune trovare una scopa elettrica cordless con una dotazione del genere.

Nella confezione ci sono la batteria, la spazzola motorizzata, il tubo principale, un accessorio 2-in-1 per fessure e superfici più piccole e la base di ricarica con svuotamento della polvere. Il montaggio, secondo la prova pubblicata da iPhoned, porta via solo pochi minuti: i pezzi si incastrano senza attrezzi e senza procedure complicate. “Si capisce subito dove va ogni componente”, ha spiegato la redazione olandese.

Insomma, anche chi salta il manuale dovrebbe riuscire a metterla in funzione senza problemi. La struttura resta compatta, si sistema facilmente in un angolo e non serve fissarla al muro.

Potenza, autonomia e base automatica: come va nella pulizia di tutti i giorni

Nell’uso quotidiano, la Hyundai Vortex Pro di Action punta tutto sulla semplicità: si prende dalla base, si passa sul pavimento e poi si rimette al suo posto, con la batteria che torna subito in carica. La scopa ha due livelli di aspirazione, ma la differenza tra le modalità si sente parecchio. Quella bassa consuma meno e promette circa 40 minuti di autonomia, però nella prova risulta poco convincente sullo sporco più visibile.

La modalità alta, invece, è quella davvero utile per raccogliere polvere, briciole e residui sul pavimento. In questo caso il produttore parla di circa 15 minuti di autonomia, anche se durante il test la batteria sembra durare un po’ di più. Per una ricarica completa servono tra 4,5 e 5 ore.

Comodo il display LED, che mostra lo stato dell’apparecchio mentre è in funzione. Utile anche la spazzola con luce integrata, soprattutto sotto divani, mobili bassi e lungo i battiscopa. Dettagli piccoli, certo, ma nella pratica si fanno notare.

Verdetto finale: pregi evidenti, ma occhio ai limiti prima dell’acquisto

Il punto forte resta la base automatica di svuotamento, una funzione che di solito si vede su modelli ben più costosi. Quando la scopa viene riposta nel modo corretto, il contenitore si svuota da solo e la batteria comincia a caricarsi. Bisogna solo fare attenzione a inserire bene il tubo telescopico, altrimenti il contatto non avviene come dovrebbe.

Tra gli aspetti positivi ci sono anche il filtro HEPA H13, pensato per trattenere le particelle più fini, il contenitore da 650 millilitri e la compatibilità dichiarata con pavimenti in legno, tappeti e marmo. I limiti, però, ci sono: la modalità bassa convince poco, l’autonomia alla massima potenza non è ideale per case molto grandi e le ruote, secondo la prova, possono fare un rumore di trascinamento sul pavimento.

Nel complesso, la Hyundai Vortex Pro sembra una scelta sensata per chi cerca un’aspirapolvere senza fili economica, pronta all’uso e ricca di funzioni, senza entrare nella fascia alta dominata da Dyson e dagli altri marchi premium.