SOLI 5 EURO per la microSD Kingston da 64GB: il MEGA SCONTO è del 40%

Scheda microSD Kingston Canvas Select Plus da 64GB: spazio extra a mini prezzo

La Scheda microSD Kingston Canvas Select Plus da 64GB è compatibile con i dispositivi Android ed è stata progetta per assicurare prestazioni con classificazione A1.

La scheda offre caratteristiche e velocità avanzate, che consentono di caricare più rapidamente le app e catturare immagini e video con capacità fino a 64GB. È stata progettata per raggiungere prestazioni, velocità e resistenza straordinarie, garantendo così la massima affidabilità per lo scatto e lo sviluppo di foto ad alta risoluzione o l’acquisizione e l’editing di video in full HD.

Per garantire la massima tranquillità, questa microSD è stata sottoposta a test intensivi, dimostrandosi resistente all’acqua, agli sbalzi termici, agli urti, alle vibrazioni e ai raggi X. Per questo motivo puoi portarla sempre con te, anche nelle tue avventure all’aria aperta.

Ha uan velocità UHS-I di Classe 10 fino a 100MB/s cosìda poter trasferire i file in pochissimi secondi. Inoltre, la capacità di memoria da 64GB permette di archiviare file di ogni genere, anche quelli più pesanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.