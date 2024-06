SOLO 10 EURO per la PenDrive Kingston: lo sconto BOMBA è del 35%

Se sei spesso in viaggio per lavoro e hai bisogno di portare i tuoi file con te, ecco la soluzione perfetta che ti svolterà la vita! Si tratta della PenDrive DataTraveler Exodia M Kingston, oggi disponibile su Amazon a soli 10 euro grazie ad uno sconto bomba del 35%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

PenDrive DataTraveler Exodia M Kingston: storage extra in super sconto

La PenDrive DataTraveler Exodia M Kingston è una soluzione di storage extra da portare sempre con te nei tuoi viaggi di lavoro.

Si contraddistingue per un cappuccio mobile che protegge il connettore USB e i dati quando la chiave non è in uso. In questo modo potrai inserirla in tasca o in borsa senza preoccupazioni e senza il rischio di danneggiamenti esterni.

Questa pennetta è conforme allo standard USB 3.2 Gen 1 e rende davvero semplice e instantaneo l’accesso a notebook, desktop, schermi e altri dispositivi digitali.

La sue efficienza è davvero elevatissima ed, infatti, consente di realizzare trasferimenti rapidi di qualsiasi tipologia di file, che si tratti di documenti, audio, video, immagini e così via. Il modello in offerta ha una capacità di memoria di 128 GB quindi abbastanza grande per archiviare tutto ciò che vuoi ed averlo sempre a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.