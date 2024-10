Solo 10€ per la Presa Smart Tapo: ottimizza la tua routine e risparmia energia

Rendi casa ancora più intelligente, risparmiando anche sulla bolletta dell’elettrica elettrica, con la Presa Smart Italiana Tapo P105! Oggi questo mini gadget è disponibile su Amazon a soli 10 euro grazie ad un super sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Presa Smart Italiana Tapo P105: come utilizzarla al meglio

La Presa Smart Italiana Tapo P105 è ultra-compatta e dal design discreto, compatibile con spine standard C, F, L.

L’installazione è semplice e velocissima grazie all’app Tapo che permette di gestirne tutte le funzionalità ovunque ti trovi. In questo modo potrai controllare anche da remoto i tuoi dispositivi smart, e quindi monitorare l’accensione e lo spegnimento di ventilatori, piastre per capelli, elettrodomestici e così via.

La presa supporta potenza fino a 2300W per adattarsi a numerosi tipi di elettrodomestico. Inoltre è dotata di funzionalità innovative che ottimizzano la tua routine quotidiana, come la Programmazione che permette di creare impostazioni on-off in determinati orari della giornata, o il Timer che crea dei countdown di accensione e spegnimento per i tuoi dispositivi tech.

Anche la sicurezza è sempre garantita al massimo in quanto è realizzata in materiale autoestinguente UL94-V0 PC per la protezione della tua casa e della tua famiglia. Il design a prova di bambino e anti-manomissione permette di evitare shock accidentali, mentre la placca in Nickel e il design anti-ruggine assicurano la massima resistenza.

