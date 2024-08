SOLO 11 EURO per il Caricatore Magnetico Pieghevole 2-in-1: OFFERTA LAMPO

Ecco una soluzione di ricarica comodissima e super versatile, adatta a tutti i tuoi gadget elettronici! Si tratta del Caricatore Magnetico Pieghevole 2-in-1 SZO, oggi disponibile su Amazon a soli 11 euro con uno sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è valida ancora per pochissime ore!

Caricatore Magnetico Pieghevole 2-in-1 SZO: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Caricatore Magnetico Pieghevole 2-in-1 SZO rappresenta un gadget tech davvero utilissimo e super versatile per avere i tuoi dispositivi elettronici sempre pronti all’uso.

La sua compatibilità è vastissima e consente di caricare tutti i telefoni e le cuffie che supportano la ricarica wireless, come gli iPhone 14/13/12/11/Pro/Max/Mini/XR, gli ultimi Samsung, i modelli Xiaomi e così via. Inoltre permette di caricare in contemporanea anche le tue cuffiette wireless come le AirPods di seconda e terza generazione.

Inoltre la stazione di ricarica wireless è certificata Qi ed è dotata di protezioni da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito, nonché di rilevamento di oggetti estranei, che impediscono di danneggiare la batteria del dispositivo a causa del sovraccarico. Ha anche una serie di prese d’aria per evitare il surriscaldamento del dispositivo durante la ricarica.

Ha dimensioni super compatte con quattro angoli di ricarica (0°, 30°, 45°, 60°): basta piegarlo e in un attimo puoi metterlo nello zaino o in borsa per portarlo ovunque nella massima comodità.

Oggi il Caricatore Magnetico Pieghevole 2-in-1 SZO è disponibile su Amazon a soli 11 euro con uno sconto del 23%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è valida ancora per pochissime ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.