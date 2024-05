SOLO 11 EURO per il Mouse Wireless Logitech: offerta LIMITATISSIMA

Chi passa ore al pc sa che è necessario avere a disposizione gli strumenti giusti per rendere fluido ed efficiente il lavoro. Per questo motivo non farti scappare l’offertona sul Mouse Wireless Logitech M185, oggi disponibile su Amazona a soli 11 euro con un maxi sconto del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Un prezzo così conveniente non si era mai visto!

Mouse Wireless Logitech M185: massima precisione ed efficienza

Il Mouse Wireless Logitech M185 è dotato di design sagomato ed è ambidestro, quindi utilizzabile indifferentemente con la mano destra o sinistra risultando più confortevole di un touchpad.

Dispone di rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che offre fino a 1 anno di durata grazie alla modalità intelligente di inattività. Inoltre la sua compatibilità è universale quindi funziona con PC Windows, Mac o laptop indifferentemente.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie alla funzionalità Plug and Play: basta collegare il piccolo ricevitore USB nano per iniziare a lavorare in pochi secondi. Tra l’altro il ricevitore garantisce una connessione forte e affidabile, fino a 10 metri di distanza.

Le dimensioni compatte e il controllo fluido del cursore rendono il mouse senza fili adatto a mani piccole e medie, uffici e spazi di lavoro ristretti o scrivanie ingombre. Allo stesso modo, l’efficienza è sempre garantita: gli utenti di laptop che hanno scelto M185 rispetto a un touchpad sono stati il 50% più produttivi e hanno lavorato il 30% più velocemente.

Oggi il Mouse Wireless Logitech M185 è disponibile su Amazona a soli 11 euro con un maxi sconto del 37%. Cosa aspetti? Un prezzo così conveniente non si era mai visto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.