Solo 11€ per l'Hub USB 5-in-1 UGREEN: offerta a tempo limitatissimo

Ecco l’accessorio perfetto per migliorare la connettività dei tuoi dispositivi: UGREEN Revodok 105, un hub USB-C 5-in-1 che combina versatilità e prestazioni a un prezzo irresistibile. Con uno sconto del 34%, è disponibile su Amazon a soli 11,89€, rendendolo un’opportunità da non perdere per chi cerca soluzioni pratiche e affidabili.

Massima funzionalità in un design compatto

Con il suo design 5-in-1, l’UGREEN Revodok 105 è un piccolo concentrato di tecnologia. Include una porta HDMI con supporto per risoluzioni fino a 4K a 30Hz, ideale per collegare monitor esterni o proiettori, una porta USB-C con tecnologia Power Delivery fino a 100W, una porta USB 3.0 per trasferimenti ultra rapidi fino a 5 Gbps e due porte USB 2.0 per collegare periferiche aggiuntive.

Il vero punto di forza? La capacità di Power Delivery. Con una potenza fino a 100W, questo hub è in grado di ricaricare rapidamente il tuo laptop o tablet e, allo stesso tempo, alimentare altre periferiche. Una caratteristica che lo rende indispensabile per i professionisti sempre in movimento.

Prestazioni video di qualità superiore e prestazioni al top

Grazie alla porta HDMI, l’UGREEN Revodok 105 consente di godere di un output video nitido e dettagliato, perfetto per presentazioni aziendali o serate di intrattenimento. È importante verificare che il dispositivo sorgente supporti lo streaming video tramite USB-C per sfruttare appieno questa funzionalità.

L’hub si distingue anche per la sua ampia compatibilità. È perfetto per i più recenti MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air, iPhone 16, Samsung Galaxy S24 e molti altri dispositivi dotati di porta USB-C. Realizzato in alluminio di alta qualità, offre un’eccellente dissipazione del calore e una resistenza duratura.

Per chi lavora con file di grandi dimensioni, la porta USB 3.0 rappresenta un vero alleato, garantendo trasferimenti dati fino a 5 Gbps. Inoltre, l’UGREEN Revodok 105 è un prodotto Climate Pledge Friendly, progettato con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale.

È il momento di migliorare la tua esperienza tecnologica: acquista l’Hub UGREEN Revodok 105 su Amazon a soli 11,89€ con uno sconto del 34%. Approfitta subito di questa offerta e porta la tua produttività a un livello superiore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.