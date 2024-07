SOLO 14 EURO per il Power Bank INIU: applica il TRIPLO SCONTO Amazon

Per avere sempre la carica giusta per il tuo smartphone, soprattutto se sei in vacanza , prova il Power Bank INIU! Oggi è disponibile su Amazon a soli 14 euro grazie ad uno sconto del 32% a cui aggiungere un coupon del 30% ed un ulteriore codice promo del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questo triplo sconto, non capita tutti i giorni!

Power Bank INIU: massima energia in un corpo ultra compatto

Il Power Bank INIU è l’accessorio indispensabile da portare sempre con sé per non ritrovarsi con lo smartphone a corto di carica.

È dotato di un’uscita aggiornata da 22,5W e delle ultime tecnologie di ricarica rapida PD3.0 & QC4.0: in questo modo il tuo cellulare potrà essere caricato in modo super veloce, basti pensare che può arrivare fino al 61% soltanto in 30 minuti.

Tra l’altro, a differenza degli altri modelli presenti sul mercato, la sua porta di ingresso & uscita USB-C può adattarsi perfettamente a tutti i dispositivi di ultima generazione, compresi i nuovissimi iPhone e iPad.

In totale questa batteria esternaha tre uscite, ovvero una porta USB-C e due porte USB integrate, quindi ti permette di caricare tre dispositivi contemporaneamente e quindi condividere l’alimentazione portatile con famiglie e amici. In più si contraddistingue per misure ultra compatte ed un peso irrisorio così da poter essere inserito in tasca o in borsa ed essere trasportato ovunque nella massima comodità.

Oggi il Power Bank INIU è disponibile su Amazon a soli 14 euro grazie ad uno sconto del 32% a cui aggiungere un coupon del 30% ed un ulteriore codice promo del 20%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questo triplo sconto, non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.