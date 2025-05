SOLO 16€ per la Tastiera da gaming Trust con retroilluminazione RGB (-32%)

Un’offerta incredibile per chi vuole potenziare la propria postazione gaming senza spendere una fortuna: la Tastiera Trust Gaming è ora disponibile su Amazon a soli 16,99 €, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo originale! Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per aggiungere un tocco di professionalità alle tue sessioni di gioco.

Caratteristiche che fanno la differenza

Questa Tastiera da gaming Trust colpisce al primo sguardo grazie alla sua illuminazione LED RGB personalizzabile, perfetta per creare l’atmosfera ideale durante le tue partite. Con tre modalità di colore e la possibilità di regolare la luminosità, la tua postazione diventerà il cuore pulsante del tuo setup. Ma non è solo estetica: la tecnologia anti-ghosting ti permette di premere fino a 8 tasti contemporaneamente, garantendo precisione e reattività anche nei momenti più intensi.

La Trust GXT 835 Azor è progettata per chi vive il gaming al massimo. Grazie al pratico interruttore per la modalità gaming, puoi disabilitare il tasto Windows e dire addio alle interruzioni accidentali. Inoltre, i 12 tasti funzione multimediali ti permettono di controllare volume, riproduzione e altre impostazioni senza mai perdere il ritmo del gioco.

Design compatto e compatibilità universale

Con dimensioni iper compatte, questa tastiera è perfetta per chi cerca un accessorio pratico e portatile. Il design elegante in nero, arricchito dall’illuminazione RGB, si adatta a qualsiasi ambiente, mentre i piedini in gomma antiscivolo regolabili assicurano il massimo comfort anche durante le sessioni più lunghe.

La GXT 835 Azor non conosce limiti: è compatibile con sistemi operativi come Chrome OS, Windows 7 e Windows 10, oltre che con PC, laptop e Mac. Questo la rende un accessorio estremamente versatile, ideale per qualsiasi configurazione.

Non solo offre funzionalità avanzate e un design accattivante, ma lo fa a un prezzo imbattibile. Con uno sconto del 32%, la Tastiera Trust Gaming GXT 835 Azor è disponibile su Amazon a soli 16,99 € su Amazon. Offerte così vantaggiose non durano a lungo, quindi agisci ora e trasforma la tua postazione gaming!

