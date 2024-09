Solo 17€ per due Luci LED per armadio con sensore di movimento integrato

Spesso è difficile trovare ciò di cui si ha bisogno nell’armadio a causa della scarsa luce e degli angoli bui. A risolvere il problema ci pensa la Luce LED per Armadio OUILA: oggi la confezione da due pezzi è disponibile su Amazon a soli 17 euro con uno sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitato!

Luce LED per Armadio OUILA: modalità di installazione ed utilizzo

La Luce per Armadio OUILA si caratterizza per il suo sensore di movimento con 36 LED, con un indice di resa cromatica elevata e una luminosità molto alta di 5000K e 100 lumen. In questo modo potrà rendere luminoso ogni angolo dell’armadio, e non solo.

Ha un angolo di illuminazione di 120° ed è possibile scegliere tra 4 modalità di funzionamento in base alle tue esigenze: rilevamento notturno, rilevamento diurno, sempre acceso e spento. Inoltre il consumo di energia risulta ridottissimo grazie al suo sensore di movimento incorporato che rileva automaticamente il movimento del corpo umano in un raggio di 3-5 metri.

Inoltre questo dispositivo super versatile dispone di una batteria ricaricabile ad alta capacità incorporata che si ricarica facilmente tramite USB. Il tempo di utilizzo è davvero esteso: basti pensare che impiega solo 4 ore per caricarsi completamente e può essere utilizzata fino a 30 giorni in modalità di rilevamento del movimento.

Tra l’altro l’installazione è semplicissima ed è possibile optare per due metodi: tramite magnete incorporato o nastro adesivo magnetico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.