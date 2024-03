SOLO 19 EURO per il Power Bank SUPER POTENTE: applica il DOPPIO SCONTO

Chi è spesso fuori casa ed ha bisogno di avere sempre lo smartphone carico, non puoi farsi sfuggire questa doppia offerta incredibile! Il Power Bank da 27.000mAh marcato SNOMH oggi è disponibile a soli 19 euro con uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è in scadenza e gli articoli stanno per terminare!

Power Bank da 27.000mAh SNOMH: tutta l’energia che vuoi sempre a portata di mano

Il Power Bank da 27.000mAh marcato SNOMH, grazie alla potenza aggiornata di 22,5 W e la più recente tecnologia di ricarica rapida PD3.0 e QC4.0, assicura che il tuo telefono si carichi dallo 0% al 52% in soli 25 minuti.

È dotato di 3 uscite (uscita USB A1/A2 + USB-C) quindi puoi caricare 3 dispositivi contemporaneamente e non devi preoccuparti della perdita di velocità. In più i 2 ingressi (Micro 2A + USB-C) ti permettono di caricare il tuo power bank in modo molto flessibile.

L’enorme capacità da 27.000 mAh permette di caricare il tuo telefono numerose volte: ad esempio l’iPhone 13 Pro più di 5 volte, il Samsung Galaxy S22 Ultra 4 volte e il OnePlus 10 Pro quasi 3 volte. Per questo motivo risulta ideale per viaggi di lavoro, campeggio e alpinismo.

Con il design dello schermo a LED, puoi conoscere l’esatta carica della batteria: la potenza rimanente è chiara a colpo d’occhio e la gestione dell’alimentazione è più conveniente. Potrai finalmente conoscere il livello di batteria rimanente in qualsiasi momento e in modo super intuitivo.

Il Power Bank da 27.000mAh marcato SNOMH oggi è disponibile a soli 19 euro con uno sconto del 5% ed un ulteriore coupon del 10% da applicare al momento dell’ordine. Cogli l’occasione al volo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.