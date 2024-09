Solo 19€ per la Soundbar per PC Trust più sottile sul mercato

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro con la Soundbar per PC Trust Liro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 29%.

Soundbar per PC Trust Liro: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

La Soundbar per PC Trust Liro è uno strumento tech ottimo per rendere ancora più efficiente la tua postazione di lavoro.

Si contraddistingue dagli altri modelli sul mercato per il suo design sottilissimo e salvaspazio di soli 78×420 mm quindi perfetto per sfruttare al meglio la configurazione della scrivania e non creare particolare ingombro.

Inoltre è dotata di una potenza di picco di 12 W che offre un suono chiaro e potente così potrai godere appieno di riunioni, musica, film e qualsiasi altro contenuto multimediale. Questo modello si caratterizza anche per una coinvolgente illuminazione LED a onde colorate per aggiungere un tocco di colore e creare un’esperienza audiovisiva affascinante e dinamica.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie all’alimentazione USB: basterà collegare il dispositivo al laptop o al PC per ottenere un audio eccellente in un batter d’occhio! In più potrai regolare il volume con facilità grazie all’ampio e comodo quadrante di controllo di questa soundbar e crea il tuo paesaggio sonoro assolutamente perfetto ogni volta che vuoi direttamente sulla tua scrivania.

Oggi la Soundbar per PC Trust Liro è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 29%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, è a tempo limitatissimo!

