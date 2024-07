SOLO 21 EURO per le Cuffie On-Ear Soundcore PIU' RICERCATE su Amazon

È ora di ascoltare la tua musica preferita in modao assolutamente nuovo e travolgente con le Cuffie Bluetooth On-Ear Soundcore! Oggi sono disponbili su Amazon a soli 21 euro con uno sconto bomba del 27%.

Cuffie Bluetooth On-Ear Soundcore: audio immersivo e comfort inconfondibile

Le Cuffie Bluetooth On-Ear Soundcore possono accompagnarti nelle tue vacanze estive se vuoi godere della tua musica preferita come non mai!

Si contraddistinguono dagli altri modelli per i loro driver sovradimensionati da 40 mm che offrono costantemente un audio potente con bassi migliorati ed alti cristallini così da sentirti ogni volta come al centro di un concerto.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello degli auricolari: basti pensare che batteria assicura fino a 70 ore di riproduzione musicale con una sola ricarica e, in più, sfruttando la funzionalità di ricarica rapidissima di soli 5 minuti potrai godere di 4 ore di musica no-stop.

La connessione non è da meno grazie al Bluetooth 5.3 integrato ed inoltre la funzione multidispositivo ti permette di passare facilmente da un dispositivo all’altro in un attimo, ad esempio per rispondere a una chiamata in arrivo o guardare un video.

Per finire, questo modello è davvero comodissimo in quanto pesa solo 183 grammi ed i padiglioni sono in morbida pelle e una forma ergonomica che evitano l’affaticamento dell’orecchio.

Oggi le Cuffie Bluetooth On-Ear Soundcore sono disponbili su Amazon a soli 21 euro con uno sconto bomba del 27%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozion eè in scadenza e gli articoli stanno andando a ruba!

