Solo 23€ per lo speaker Soundcore Select 4 Go: occasione irripetibile

Ecco un dispositivo audio portatile che unisce qualità, resistenza e un prezzo vantaggioso! Parliamo del Soundcore Select 4 Go che, grazie ad un’offerta imperdibile su Amazon, è disponibile a soli 23,99€ con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale. Un’occasione perfetta per chi desidera portare la propria musica ovunque, senza compromessi.

Design compatto e prestazioni sorprendenti

Il Soundcore Select 4 Go è un concentrato di tecnologia in un formato ridotto. Con dimensioni super compatte, è estremamente facile da trasportare. Nonostante la sua compattezza, offre una potenza audio di 5 Watt, garantendo un suono chiaro e dinamico, ideale per accompagnare le tue giornate all’aperto o le serate in compagnia.

Uno dei punti di forza di questo speaker è la sua straordinaria resistenza. Grazie alla certificazione IP67, il dispositivo è completamente protetto da polvere e può resistere a immersioni temporanee in acqua. Non solo: la tecnologia galleggiante lo rende perfetto per utilizzi in piscina o al mare, evitando che affondi in caso di caduta. Inoltre, il pratico cinturino incluso facilita il trasporto, rendendolo un compagno ideale per escursioni e viaggi.

Funzionalità avanzate per un’esperienza audio superiore

Il Soundcore Select 4 Go non si limita a offrire un suono di qualità. Con la funzione True Wireless Stereo, è possibile collegare due unità in modalità wireless, creando un sistema stereo che riempie l’ambiente di un audio immersivo. Compatibile con tutti i dispositivi mobili, lo speaker può essere gestito comodamente tramite un’app dedicata, per un controllo totale delle tue playlist.

Un altro elemento distintivo è la batteria agli ioni di litio da 2,4 Ah, che garantisce fino a 20 ore di riproduzione continua con una singola carica. Che tu stia organizzando una festa, trascorrendo una giornata al parco o viaggiando, non dovrai preoccuparti di ricaricare il dispositivo.

Oltre alle sue straordinarie caratteristiche, il Soundcore Select 4 Go si distingue anche per il suo prezzo competitivo. A soli 23,99€, grazie ad uno sconto del 20%, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca un dispositivo audio di qualità a un costo contenuto. Nella confezione troverai anche un cavo di ricarica A-C da 30 cm e una scheda informativa sulla sicurezza, il tutto racchiuso in un design elegante di colore verde. Non lasciarti sfuggire questa occasione e porta la tua musica sempre con te!

