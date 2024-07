SOLO 24 EURO per il Mouse Gaming VERTICALE ed ERGONOMICO: offertona Prime Day

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di gioco con un accessorio di cui non potrai più fare a meno! Si tratta del Mouse Verticale Ergonomico Trust Gaming, oggi disponibile su Amazon a soli 24 euro con uno sconto Prime Day del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. La promozione è riservata agli abbonati Prime ed è valida solo per oggi, coglila al volo!

Mouse Verticale Ergonomico Trust Gaming: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse Verticale Ergonomico Trust Gaming è un vero e proprio must-have per gli appassionati di videogiochi, e non solo.

Grazie al design ergonomico e al comodo poggiapollice, potrai giocare in pieno comfort per ore e ore senza il minimo fastidio. Inoltre il layout verticale guida la parte sotto il braccio e il polso ad assumere una posizione naturale, con conseguente distensione dei muscoli della mano, del polso e del braccio. Con questa presa perfetta, potrai esercitare un controllo totale sul gioco e vincere sui tuoi avversari nella massima comodità.

Inoltre questo modello dispone di un software avanzato che consente di modificare i sei pulsanti programmabili in modo da adattare perfettamente il mouse alle proprie preferenze. Tra l’altro dispone di un ssensore ottico gaming di alta qualità fino a 10.000 DPI per un controllo sempre ultra preciso.

Come se non bastasse, il mouse garantisce una velocità massima di 100 pollici al secondo accelerazione 20 G. Questo vuol dire che i tuoi movimenti saranno sempre rapidissimi per poter primeggiare nei tuoi videogiochi preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.