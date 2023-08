SOLO 29€ per uno smartwatch BRUTALE, chiamate Bluetooth e tanto altro

Pensare di pagare meno di 30€ uno smartwatch forse può sembrare utopia e invece con una spesa minima hai la possibilità di portare a casa un vero e proprio gioiellino. Tutto merito di Popglory e di questo duo modello che non solo è promosso a pieni voti, non ti fa pentire neanche della tua scelta.

L’ho scovato su Amazon in doppia promozione quindi se fossi in te, non me lo farei scappare. Approfitta del 17% e anche del coupon da spuntare direttamente in pagina. Prezzo finale di soli 29,99€ ed hai concluso l’affare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch geniale e bestiale: lo metti al polso, sei innamorato

Questo smartwatch di Popglory ha esattamente zero da invidiare a modelli molto più blasonati. Disponibile con cinturino in maglie metalliche, arriva con un secondo in versione sport nera così puoi cambiare il suo aspetto con semplicità.

Display ampio, luminoso e che personalizzi a piacere. Con un dito navighi nel menù e ti perdi tra tutte le funzioni che ti offre. Per citarti quelle relative alla vita quotidiana hai chiamate Bluetooth, notifiche smart, notifiche WhatsApp e tanto altro ancora.

Neanche i sensori integrati al suo interno sono da meno considerato che tengono sotto controllo sia la salute che lo sport. Hai frequenza cardiaca, pressione sanguigna, SpO2, sonno e così via.

Totalmente impermeabile, con 20 modalità sportive e con assistente vocale integrato non ha nulla che gli manchi.

Non perdere assolutamente questa occasione, collegati al volo su Amazon dove questo smartwatch Popglory è disponibile con ben due sconti. Acquistalo ora a soli 29,99€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.