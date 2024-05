SOLO 5 EURO per il Mouse USB Logitech: promozione a TEMPO LIMITATO

Per ottimizzare la tua stazione di lavoro spendendo pochissimo, ti consigliamo il Mouse USB Logitech M100! Oggi lo trovi su Amazon a soli 5 euro grazie ad uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Mouse USB Logitech M100: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse USB Logitech M100 non ha bisogno di nessun software per essere installato e, essendo cablato, basta semplicemente collegare il cavo ad una porta USB per usarlo sin da subito.

Grazie alle sue dimensioni standard e forma adatta anche ai mancini, il mouse può essere utilizzato con entrambe le mani e assicura comfort anche ‎dopo ore di utilizzo. Inoltre offre un controllo del cursore fluido per un tracciamento ottico preciso (1000 DPI) e una facile selezione del testo su Windows, macOS e Linux.

Anche la produttività è garantita al massimo livello grazie allo scorrimento ultraveloce e orizzontale, alla migliore precisione e a 6 pulsanti personalizzabili.

Non è da meno il comfort nel suo utilizzo in quanto il dispositivo è caratterizzato da una forma sagomata, impugnature in gomma morbida e clic silenziosi. Per questo motivo potrai sfruttarlo per ore e ore, anche nei progetti professionali più impegnativi, senza mai avere dolori a mano o polso.

