SOLO 6 EURO per il Mini Ventilatore USB da portare OVUNQUE

Il caldo di questi giorni ti stai sfinendo? Per combattere l’afa ovunque tu sia prova il Mini Ventilatore USB BAMCOO! Oggi è disponibile su Amazon a soli 6 euro con uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai ancora pochissime ore prima della scadenza dell’offertona!

Mini Ventilatore USB BAMCOO: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Ventilatore USB BAMCOO è alimentato da un cavo USB di 1 metro rimovibile, ed è compatibile con i dispositivi con uscita a 5 V.

Può essere collegato a qualsiasi dispositivo dotato di porta USB come PC, laptop, power bank, caricabatterie da parete USB, caricabatterie per auto e qualsiasi altra fonte di alimentazione abilitata. Per questo motivo è possibile portarlo praticamente dappertutto per avere la freschezza che desiderate in qualsiasi momento.

Inoltre ha un peso minimo, con dimensioni davvero ridotte, quindi risulta poco ingombrante e perfetto per uffici, scrivanie, dormitori, case, camere da letto, biblioteche, campeggi, viaggi o ovunque sia necessario rinfrescarsi. Il livello di rumorosità è inferiore a 50 decibel quindi garantisce il massimo comfort anche durante il lavoro o il sonno.

La modalità di utilizzo è semplicissima con la possibilità di scegliere tra tre velocità differenti ovvero bassa, media e alta. Basterà premere ripetutamente il pulsante di accensione per regolare la velocità della ventola a proprio piacimento, mentre lo spegnimento avviene con un solo e semplice tocco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.