SOLO 7 EURO per l'Unità flash USB Ultra Fit SanDisk: SCONTO BOMBA del 47%

Se hai bisogno di uno spazio di archiviazione extra che sia allo stesso tempo super portatile, abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’Unità flash USB Ultra Fit SanDisk da 64GB, oggi disponibile su Amazon a soli 7 euro grazie ad uno sconto straordinario del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione eccezionale, gli articoli stanno andando a ruba!

Unità flash USB Ultra Fit SanDisk da 64GB: spazio extra in sconto esclusivo

L’Unità flash USB Ultra Fit SanDisk da 64GB è un gadget tech super versatile che ti permette di avere uno storage extra ad un prezzo davvero piccolissimo.

Si contraddistingue dagli altri dispositivi di archiviazione per le sue dimensioni ultra compatte, così da poter essere trasportata ovunque inserendola in borsa o semplicemente in tasca. Inoltre non ha bisogno di programma di installazione grazie alla funzionalità di plug-and-stay: basta inserirla nella porta USB del tuo pc ed il gioco è fatto!

È ideale per aggiungere ulteriore spazio di archiviazione a laptop, console di gioco, autoradio e molti altri dispositivi con una compatibiltià altissima. Questo modello ha 64 GB di spazio di archiviazione così da poter conservare tutti i tuoi file, anche quelli più pesanti.

Inoltre vanta una velocità di lettura fino a 130 MB/sec e una velocità di scrittura fino a 15 volte superiore rispetto a quella consentita dalle unità USB 2.0 standard. Basti pensare che consente di trasferire un intero film sull’unità in meno di 30 secondi.

