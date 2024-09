SOLO 8 EURO per la Lampadina WiFi Tapo TP-Link: promo LIMITATISSIMA

Per rendere l’illuminazione di casa più smart, e risparmiare anche in bolletta, approfitta della super offerta sulla Lampadina WiFi Intelligente Tapo TP-Link L630! Oggi è disponibile su Amazon a soli 8 euro con uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Lampadina WiFi Intelligente Tapo TP-Link L630: modalità di utilizzo e funzionalità

La Lampadina WiFi Intelligente Tapo TP-Link L630 ti permette di rendere più smart l’illuminazione di casa, creando l’atmosfera che vuoi in ogni occasione.

Nello specifico potrai scegliere tra 16 milioni di colori, con una regolazione della luminosità dall’1% al 100%, per creare scenari perfetti ogni volta che vuoi, che si tratti di feste o cene romantiche. È possibile anche regolare la temperatura del colore da 2.200 K a 6.500 K in base alle tue esigenze del momento.

Inoltre la luminosità è elevatissima tanto da arrivare a 350 lm di luce che è abbastanza forte da rendere visibile qualsiasi oggetto nella stanza.

Allo stesso tempo potrai risparmiare moltissimo in bolletta grazie al basso consumo di energia che offre la lampadina, senza perdere mai luminosità o qualità. Anche la modalità di utilizzo è davvero semplice: non è necessario alcun hub in quanto la configurazione è rapida con una gestione semplice tramite l’app Tapo gratuita.

Per finire, questo modello di faretto è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant quindi è possibile contrallarlo attraverso semplici comandi vocali in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.